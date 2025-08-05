За останні 12 місяців квартири на вторинному ринку Києва суттєво подорожчали. Середня вартість одного квадратного метра збільшилася на 6,73% – це понад 4 000 гривень.

Про зростання цін на житло у столиці повідомляє видання M2bomber. Його цитує 24 Канал.

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Як змінилися ціни на квартири в Києві?

Рік тому квадратний метр житла у Києві коштував приблизно 59 582 гривні, тепер середній показник по місту досяг 63 592 гривень. Це середня ціна, незалежно від кількості кімнат у квартирі.

За останні пів року зростання становить 3,71% (приблизно 2 200 гривень за квадрат), за останній місяць – на 1,01% (на 633 гривні більше).

Втім, темпи зростання сповільнюються: у травні приріст був значно вищим – 15,99% за рік, 16,82% за пів року та 5,84% за місяць. Це може означати стабілізацію ринку або початок цінової корекції.

Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір'я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.

Де продають найдоступніші квартири та скільки вони коштують?

Найбільше оголошень про продаж зосереджені в ціновому діапазоні 47 600 гривень за квадрат. Це приблизно 9,2% усіх пропозицій, переважно однокімнатні квартири. Інші популярні варіанти:

51 000 гривень за квадрат – 6,9% пропозицій;

54 400 гривень за квадрат – 6,5%;

57 800 гривень за квадрат – 6%.

Рідко трапляються пропозиції за нижчими цінами, наприклад, 23 800 гривень за квадрат, таких всього 0,5% на ринку.

Вартість квартир у Києві значно залежить від району – різниця в ціні між найвигіднішими й найдорожчими локаціями може сягати майже 44 000 гривень за квадратний метр.



Найдешевше в Києві житло – у Деснянському районі / Фото desn.kyivcity.gov.ua

Найнижча середня вартість зафіксована у Деснянському районі – тут квадрат обійдеться приблизно у 46 801 гривню.

Середні ціни фіксують у таких районах:

Подільський – 56 589 гривень за квадрат;

Святошинський – 57 320 гривень за квадрат;

Дніпровський – 60 071 гривня за квадрат;

Дарницький – 60 135 гривень за квадрат;

Голосіївський – 64 737 гривень за квадрат;

Солом'янський – 64 983 гривні за квадрат;

Оболонський – 65 828 гривень за квадрат.

Найвищі ціни традиційно демонструє Печерський район, де в середньому квадратний метр коштує 90 780 гривні. На другому місці – Шевченківський район із середньою ціною 78 661 гривня за квадрат.