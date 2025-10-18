Житель Словаччини випадково виявив моторошне місце, яке не на жарт його налякало. Під час поїздки сільською місцевістю він побачив між деревами стару будівлю. Зацікавившись, вирішив підійти ближче – і натрапив на справжню "заморожену" у часі локацію.

Детальніше про те, чим будинок вразив чоловіка, 24 Канал розповідає з посиланням на Reddit.

Що знайшов чоловік?

Житель Словаччини просто їздив селами на автівці, досліджуючи нові місця. Так він випадково натрапив на щось "дивне" – закинуту будівлю.

Коли чоловік ступив на подвір'я, він побачив іржаве авто, занедбаний сад, гори сміття і будинок, у якому, здавалося, зупинилося життя.

Зупинив машину, зайшов – і мені стало по-справжньому моторошно,

– описав свої відчуття чоловік.

За його словами, в будинку все виглядало так, ніби власник раптово зник – просто ліг спати й більше не прокинувся. Однак найбільше його вразило інше: дві машини, що стояли на подвір'ї, були вщерть заповнені сотнями порожніх пляшок пива одного й того ж бренду. "Що, чорт забирай, тут сталося?" – написав він.



Чоловік виявив закинуті будинок і авто / Фото Reddit

За оцінкою дослідника, дім покинули щонайменше 30 років тому. Але енергетика місця була такою сильною, що навіть після виїзду чоловік довго не міг позбутися відчуття тривоги та холоду. У публікації він також поділився геолокацією: закинутий будиночок розташований неподалік села Грегоровце у Словаччині.

До слова, у Словаччині є багато покинутих пансіонатів та курортних будинків. Усі вони мають свою унікальну історію. Один з них називають Будинком Адамсів.

Як відреагували користувачі мережі?

У коментарях під дописом багато користувачів погодилися, що будинок справляє моторошне враження. Дехто порадив повернутися туди з командою однодумців і знімальним обладнанням, щоб краще дослідити покинуту оселю.



В авто було багато пляшок з-під пива / Фото Reddit

Що писали люди:

"Кількість банок пива сама розповідає історію";

"Можливо, все простіше: це просто занедбаний двір у Центральній Європі. І ти, найімовірніше, просто заліз на чуже подвір'я, поки його власник працює на найближчій фабриці";

"Вражає інше – банки, ймовірно, пролежали на сонці десятиліттями, однак зовсім не втратили кольору";

"Покинуті місця завжди зачаровують – є в них щось і тривожне, і привабливе водночас".

Що відомо про інші схожі знахідки?

Раніше житель штату Північна Кароліна (США) натрапив на покинутий будинок у своєму рідному містечку. Будівля була майже повністю поглинута рослинністю та перебувала в критичному стані: підлога провалилася, а дах частково обвалився. Попри небезпеку, чоловік зважився дослідити її зсередини. Усередині він знайшов старовинний щоденник, який пролежав недоторканим багато десятиліть.

Британський дослідник закинутих місць Шон Пайпер натрапив у лісі на незвичайний покинутий будинок. Попри те, що оселю залишили не так давно, речі її колишньої власниці надають місцю загадкової атмосфери. Шон потрапив усередину, пробравшись крізь вікно на другому поверсі. Одразу після входу його вразила колекція латунних пряжок і антикварних речей. Досліджуючи далі, він натрапив на вазу з висушеними квітами, старі книги та порожні пляшки.