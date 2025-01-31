Про свою знахідку чоловік розповів в інтерв'ю Newsweek. Деталі повідомляє 24 Канал.

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Знахідка у старому будинку

Житель Північної Кароліни, що у США, виявив старий будинок у рідному місті Марбл. Будівля заросла деревами та перебувала в аварійному стані. У ній були провалена підлога й обвалений дах. Однак чоловік усе ж наважився зайти всередину.

Там американець натрапив на дивовижну знахідку – щоденник, що пролежав недоторканим десятиліттями. Записи в ньому вели протягом 1938 – 1942 років.

Я увійшов всередину, побачив письмовий стіл, відкрив його шухляду і знайшов щоденник,

– розповів він.

Проглянувши записи, чоловік дізнався, що щоденник належав Ернесту і Ромі Трентем. Згодом він з'ясував, що Ромі померла у Флориді у 1991 році, а Ернест – через 7 років. У будинку був календар за 1997 рік. Тому житло, ймовірно, покинули приблизно у цей час.



Чоловік знайшов у занедбаному будинку старий щоденник / Фото Reddit

У щоденнику його автори описували повсякденні справи – роботу в офісі, відвідування церкви, відпочинок і готування їжі.

Окрім щоденника, чоловік знайшов у будинку й інші цікаві речі, зокрема поштову марку США, випущену у 1937 році.

Як на знахідку відреагувала мережа

Користувачі мережі активно обговорювали знахідку в коментарях.

"Я прочитав усі дописи з фотографіями, і схоже, що в Ромі з Ернестом було гарне життя", "Коли я закінчив читати це, то відчув, що щойно прочитав хорошу книгу або подивився хороший фільм" – писали вони.

Видання зазначає, що відповідно до даних Федеральної резервної системи США, у країні приблизно 15 000 порожніх будинків. Це свідчить про те, що є певна тенденція покинутого та занедбаного житла.