Софію Київську почали будувати раніше, але є нюанс: яку споруду вважають найстарішою в Україні

Софійський собор у Києві та Спасо-Преображенський собор у Чернігові вважають найдавнішими збереженими будівлями України. Хоча київський храм почали зводити раніше, дослідники припускають, що чернігівський собор могли завершити швидше.

Чому Софійський собор у Києві вважається найстарішою спорудою?

Софійський собор у Києві називають однією з найдавніших і найкраще збережених пам'яток архітектури Київської Русі, пише 24 Канал.

Дивіться також "Всередині – справжня казка": власниця показала карпатську хату, якій понад 111 років

Зведення Софії Київської пов'язують із князюванням Ярослава Мудрого. Собор постав як митрополичий храм у межах масштабної розбудови Києва.

Точна дата будівництва храму невідома. У "Новгородському першому літописі" говориться, що Софійський собор був закладений у 1017 році, але у "Повісті минулих літ" розповідається про початок будівництва храму Ярославом Мудрим у 1037 році.

Нині собор відомий унікальним оздобленням – його фрески охоплюють понад три тисячі квадратних метрів. До наших днів збереглися і мозаїки 11 століття, площею 260 квадратних метрів.

Софійський собор у Києві / Фото ВУЕ, Вечерський В. В.

У північній галереї храму розташований саркофаг Ярослава Мудрого. Софійський собор входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та залишається однією з найвідоміших історичних пам'яток Києва.

Що відомо про Спасо-Преображенський собор у Чернігові?

Ще одним претендентом на звання найстарішої будівлі України є Спасо-Преображенський собор у Чернігові. Його згадують поруч із Софійським собором у Києві як один із найдавніших збережених мурованих храмів Київської Русі.

Історики вважають, що Софію Київську почали будувати раніше. Водночас будівництво тривало близько 20 років, тому існує припущення, що Спасо-Преображенський собор завершили швидше.

Спасо-Преображенський собор у Чернігові / Фото 24 Канал,

Юрій Семенюк

Спасо-Преображенський собор звели за ініціативи князя Мстислава, сина Володимира Великого. До 1036 року він разом із Ярославом фактично ділив Русь: центром володінь Ярослава був Київ, а Мстислава – Чернігів. Собор став частиною розбудови чернігівської княжої столиці.

Що відомо про 300-річну Полкову канцелярію у Чернігові?

У Чернігові хочуть відреставрувати Полкову канцелярію, відому як Будинок Мазепи. Пам'ятці понад 300 років, а після обстеження фахівці заявили, що вона потребує термінових дій для збереження.

У заповіднику "Чернігів стародавній" уже обговорюють, яким може бути майбутнє пам'ятки. Разом із Міністерством культури тут планують спочатку дослідити будівлю, а потім підготувати проєкт реставрації. Також у заповіднику розглядають можливість створення музею Гетьманщини або Івана Мазепи.