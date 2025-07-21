Якою буває спільна власність на житло: що робити, аби не втратити свою частку

Нерухомість в Україні продовжує залишатися популярним способом інвестування та забезпечення фінансової стабільності. Але коли майно належить кільком людям, виникають важливі юридичні питання. Одне з них – яка форма спільної власності діє: сумісна чи часткова. Адже кожна має свої особливості, що впливають на права співвласників.

У чому відмінності між спільною сумісною та частковою власністю на житло і як вони функціонують на практиці, 24 Канал розповідає з посиланням на Новини.LIVE.

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Що таке спільна сумісна власність?

Коли одна квартира або будинок належить кільком особам – подружжю, родичам, бізнес-партнерам – виникає спільна власність. В українському законодавстві виділяють два її основні види: спільна сумісна та спільна часткова.

Сумісна власність – це форма, при якій частки кожного співвласника не визначені. Найчастіше таке право виникає у шлюбі: майно, куплене під час спільного життя, вважається спільною сумісною власністю незалежно від того, на кого оформлений договір.

Головна особливість: жоден із власників не може самостійно розпорядитися частиною майна, поки частки не будуть офіційно визначені – через суд або за взаємною домовленістю. Будь-які операції – продаж, дарування, обмін – можливі лише за згодою всіх співвласників.

У чому суть спільної часткової власності?

Часткова власність передбачає, що кожен зі співвласників має конкретну, юридично зафіксовану частку в праві власності. Наприклад, одна особа володіє третиною квартири, інша – двома третіми. Такий тип власності часто виникає у спадкових ситуаціях або при спільному придбанні житла кількома людьми.

Власник частки має право розпоряджатися нею на свій розсуд: продавати, дарувати, передавати у спадщину. Але закон гарантує іншим співвласникам переважне право викупу – перш ніж частка буде передана сторонній особі, її потрібно письмово запропонувати іншим учасникам власності.

Зверніть увагу! У разі розірвання шлюбу майно може бути поділене або за згодою сторін, або за рішенням суду. Тоді спільна власність трансформується в часткову, і кожен отримує конкретну частку.



В Україні є 2 види спільної власності на житло – сумісна і часткова / Фото Pexels

Як визначити частку людини в спільному майні?

Якщо співвласники бажають перейти від спільної сумісної власності до часткової, вони можуть укласти письмовий договір про розподіл часток і засвідчити його у нотаріуса. У разі відсутності згоди – звертаються до суду.

При судовому розгляді враховують:

вклад кожного у придбання або утримання майна;

участь у догляді за ним;

інші обставини, зокрема виховання дітей чи стан здоров'я.

Чи можна продати свою частку в спільному майні?

У випадку часткової власності продаж частки дозволений. Якщо ж мова йде про сумісну власність, попередньо необхідно провести виділ частки кожного співвласника. Щоб продати частку в частковій власності, обов'язково потрібна нотаріально завірена згода інших співвласників або офіційне підтвердження, що вони відмовились від свого переважного права викупу.

Як вирішуються конфлікти між співвласниками?

Суперечки між співвласниками – поширене явище. Вони можуть виникати, коли один із них:

виступає проти продажу;

не бере участі у фінансовому утриманні майна;

не проживає у помешканні, але при цьому перешкоджає прийняттю рішень.

У таких ситуаціях можливі кілька варіантів дій: вимога компенсації, звернення до суду з позовом про поділ майна або ініціювання виділу частки (за наявності технічної можливості).