В чем различия между общей совместной и долевой собственностью на жилье и как они функционируют на практике, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Новости.LIVE.

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Что такое общая совместная собственность?

Когда одна квартира или дом принадлежит нескольким лицам – супругам, родственникам, бизнес-партнерам – возникает совместная собственность. В украинском законодательстве выделяют два ее основных вида: общая совместная и общая долевая.

Совместная собственность – это форма, при которой доли каждого совладельца не определены. Чаще всего такое право возникает в браке: имущество, купленное во время совместной жизни, считается общей совместной собственностью независимо от того, на кого оформлен договор.

Главная особенность: ни один из владельцев не может самостоятельно распорядиться частью имущества, пока доли не будут официально определены – через суд или по взаимной договоренности. Любые операции – продажа, дарение, обмен – возможны только с согласия всех совладельцев.

В чем суть общей долевой собственности?

Долевая собственность предусматривает, что каждый из совладельцев имеет конкретную, юридически зафиксированную долю в праве собственности. Например, один человек владеет третью часть квартиры, другой – двумя третьими. Такой тип собственности часто возникает в наследственных ситуациях или при совместном приобретении жилья несколькими людьми.

Владелец доли имеет право распоряжаться ею по своему усмотрению: продавать, дарить, передавать по наследству. Но закон гарантирует другим совладельцам преимущественное право выкупа – прежде чем доля будет передана постороннему лицу, ее нужно письменно предложить другим участникам собственности.

Обратите внимание! В случае расторжения брака имущество может быть разделено или по согласию сторон, или по решению суда. Тогда совместная собственность трансформируется в долевую, и каждый получает конкретную долю.



В Украине есть 2 вида совместной собственности на жилье – совместная и долевая / Фото Pexels

Как определить долю человека в общем имуществе?

Если совладельцы желают перейти от общей совместной собственности к долевой, они могут заключить письменный договор о разделе долей и заверить его у нотариуса. В случае отсутствия согласия – обращаются в суд.

При судебном рассмотрении учитывают:

вклад каждого в приобретение или содержание имущества;

участие в уходе за ним;

другие обстоятельства, в частности воспитание детей или состояние здоровья.

Можно ли продать свою долю в общем имуществе?

В случае долевой собственности продажа доли разрешена. Если же речь идет о совместной собственности, предварительно необходимо провести выделение доли каждого совладельца. Чтобы продать долю в долевой собственности, обязательно нужно нотариально заверенное согласие других совладельцев или официальное подтверждение, что они отказались от своего преимущественного права выкупа.

Как решаются конфликты между совладельцами?

Споры между совладельцами – распространенное явление. Они могут возникать, когда один из них:

выступает против продажи;

не участвует в финансовом содержании имущества;

не проживает в квартире, но при этом препятствует принятию решений.

В таких ситуациях возможны несколько вариантов действий: требование компенсации, обращение в суд с иском о разделе имущества или инициирование выделения доли (при наличии технической возможности).