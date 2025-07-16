Подробнее о том, за каким жильем теперь охотятся украинцы, 24 Канал рассказывает со ссылкой на комментарий президента Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины Ларисы Ставиноги "Общественному радио".

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Какое жилье теперь выбирают украинцы?

По словам Ларисы Ставиноги, война кардинально повлияла на приоритеты покупателей – теперь на первом месте безопасность, мобильность и энергонезависимость, а не статус или роскошь.

Спрос на частные дома в пригородах Киева, Львова, Днепра, Харькова и других крупных городов существенно вырос. Люди стремятся минимизировать зависимость от городских ресурсов – электричества, отопления, газа и водоснабжения. Устанавливают солнечные панели, генераторы, хорошо утепляют дома.

Такие дома часто продают готовыми к проживанию – с уже вмонтированными системами альтернативного питания. Самые распространенные варианты – одно- или двухкомнатные дома до 80 квадратов, с простой, но удобной планировкой.



Украинцы все чаще выбирают для проживания дома за городом / Фото budport.com.ua

В то же время заметно упал интерес к квартирам в многоэтажках, особенно на этажах выше десятого. Это связано с перебоями электроэнергии: без лифта подъем на верхние этажи с покупками или детьми становится настоящим испытанием.

Четко виден тренд – чем выше квартира, тем сложнее ее продать. Цены на такое жилье падают. Если раньше вид с 16-го этажа был преимуществом, то теперь – скорее недостаток.

На фоне постоянных угроз растет интерес к квартирам, которые имеют альтернативные источники энергии – генераторы, резервные системы водоснабжения, газовые плиты или даже печи. Такие опции становятся весомыми аргументами при покупке.

Как изменились ценовые запросы украинцев относительно жилья?

Еще одно изменение, о котором рассказала Лариса Ставинога, это снижение финансовых возможностей покупателей. Если до войны основными клиентами были инвесторы, готовы вкладывать 150 – 200 тысяч долларов в новостройки, то теперь больше всего сделок заключается в бюджетном сегменте – от 30 до 70 тысяч долларов.

Раньше рынок был совсем другим. Люди инвестировали, планировали. Теперь преобладают те, кто потерял жилье в результате боевых действий или выехал из опасного региона. Они ищут небольшие квартиры и часто пользуются госпрограммами,

– отмечает эксперт.

Последние годы на жилье готовы тратить меньше, чем раньше / Фото DIM.RIA

Также растет стремление сохранять мобильность. Все больше украинцев решают продать недвижимость, которая не является критически необходимой, и обналичить активы. Теперь выгоднее иметь деньги, чем содержать квартиру, к которой завтра можно потерять доступ.

Еще одна четкая тенденция – нежелание покупать жилье под ремонт. Из-за ограниченного бюджета, дефицит времени и сил большинство потенциальных владельцев отдают предпочтение готовым квартирам, в которые можно заселиться сразу.