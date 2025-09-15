Будинок "Судного дня": у США під землею продають розкішний особняк зі штучним небом
- У Лас-Вегасі продається підземний особняк з 1970-х років, збудований як захист від ядерної війни, з площею понад 1 300 квадратних метрів, що включає п'ять спалень, шість ванних кімнат, басейн, сауну та інші розваги.
- Вартість особняка становить 8,5 мільйона доларів, і його можна використовувати як приватне житло, музей, знімальний майданчик або простір для заходів.
У Лас-Вегасі, що в американському штаті Невада, на продаж виставили унікальний підземний особняк, збудований у 1970-х роках як захист від ядерної війни.
Усередині збереглися автентичні інтер'єри у стилі тієї епохи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.
Як виглядає будинок "Судного дня"?
Так званий Las Vegas Underground House створили у період холодної війни, коли американці масово будували бункери. Втім, цей об'єкт суттєво відрізняється від типових сховищ – він поєднує у собі розкіш і функціональність.
Площа будинку перевищує 1 300 квадратних метрів. У ньому облаштовано:
- п'ять спалень,
- шість ванних кімнат,
- збережено ретро-декор: розписані вручну фрески, декоративні дерева та дизайнерські елементи, які переносять гостей у 70-ті.
Атмосфера житла більше нагадує "капсулу часу", ніж притулок.
Як виглядає унікальний особняк / Фото Jam Press
Для комфортного життя навіть у разі катастрофи тут передбачили:
- басейн і сауну,
- мініполе для гольфу,
- танцпол і бар,
- систему імітації неба з циклом день/ніч.
За словами агента IS Luxury Холлі Еркер, об'єкт можна використовувати не лише як приватне житло, а й як музей, знімальний майданчик або простір для заходів.
Скільки коштує будинок?
Вартість особняка оцінюють у 8,5 мільйона доларів (близько 350,5 мільйона гривень). Експерти називають його одним із найнезвичайніших об'єктів нерухомості в США, що поєднує атмосферу Лас-Вегаса й історичну спадщину холодної війни.
Що відомо про інший будинок-схованку?
- У місті Поло, Міссурі, продається бункер збудований у 1960-х роках з 930 квадратними метрами житлового простору за 2 мільйони доларів.
- Бункер має звукозаписну студію, тренажерний зал, театральну кімнату, а також товсті бетонні стіни та вибухостійкі двері.