Усередині збереглися автентичні інтер'єри у стилі тієї епохи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.

Як виглядає будинок "Судного дня"?

Так званий Las Vegas Underground House створили у період холодної війни, коли американці масово будували бункери. Втім, цей об'єкт суттєво відрізняється від типових сховищ – він поєднує у собі розкіш і функціональність.

Площа будинку перевищує 1 300 квадратних метрів. У ньому облаштовано:

п'ять спалень,

шість ванних кімнат,

збережено ретро-декор: розписані вручну фрески, декоративні дерева та дизайнерські елементи, які переносять гостей у 70-ті.

Атмосфера житла більше нагадує "капсулу часу", ніж притулок.

Як виглядає унікальний особняк / Фото Jam Press

Для комфортного життя навіть у разі катастрофи тут передбачили:

басейн і сауну,

мініполе для гольфу,

танцпол і бар,

систему імітації неба з циклом день/ніч.

За словами агента IS Luxury Холлі Еркер, об'єкт можна використовувати не лише як приватне житло, а й як музей, знімальний майданчик або простір для заходів.

Скільки коштує будинок?

Вартість особняка оцінюють у 8,5 мільйона доларів (близько 350,5 мільйона гривень). Експерти називають його одним із найнезвичайніших об'єктів нерухомості в США, що поєднує атмосферу Лас-Вегаса й історичну спадщину холодної війни.

