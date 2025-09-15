Внутри сохранились аутентичные интерьеры в стиле той эпохи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.
Смотрите также Цены стали аномальными: где в Украине квартиры окупаются всего за год
Как выглядит дом "Судного дня"?
Так называемый Las Vegas Underground House создали в период холодной войны, когда американцы массово строили бункеры. Впрочем, этот объект существенно отличается от типичных хранилищ – он сочетает в себе роскошь и функциональность.
Площадь дома превышает 1 300 квадратных метров. В нем обустроено:
- пять спален,
- шесть ванных комнат,
- сохранен ретро-декор: расписанные вручную фрески, декоративные деревья и дизайнерские элементы, которые переносят гостей в 70-е.
Атмосфера жилья больше напоминает "капсулу времени", чем убежище.
Как выглядит уникальный особняк / Фото Jam Press
Для комфортной жизни даже в случае катастрофы здесь предусмотрели:
- бассейн и сауну,
- мини-поле для гольфа,
- танцпол и бар,
- систему имитации неба с циклом день/ночь.
По словам агента IS Luxury Холли Эркер, объект можно использовать не только как частное жилье, но и как музей, съемочную площадку или пространство для мероприятий.
Сколько стоит дом?
Стоимость особняка оценивают в 8,5 миллиона долларов (около 350,5 миллиона гривен). Эксперты называют его одним из самых необычных объектов недвижимости в США, сочетающим атмосферу Лас-Вегаса и историческое наследие холодной войны.
Что известно о другом доме-тайнике?
- В городе Поло, Миссури, продается бункер построенный в 1960-х годах с 930 квадратными метрами жилого пространства за 2 миллиона долларов.
- Бункер имеет звукозаписывающую студию, тренажерный зал, театральную комнату, а также толстые бетонные стены и взрывостойкие двери.