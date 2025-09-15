Внутри сохранились аутентичные интерьеры в стиле той эпохи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Как выглядит дом "Судного дня"?

Так называемый Las Vegas Underground House создали в период холодной войны, когда американцы массово строили бункеры. Впрочем, этот объект существенно отличается от типичных хранилищ – он сочетает в себе роскошь и функциональность.

Площадь дома превышает 1 300 квадратных метров. В нем обустроено:

пять спален,

шесть ванных комнат,

сохранен ретро-декор: расписанные вручную фрески, декоративные деревья и дизайнерские элементы, которые переносят гостей в 70-е.

Атмосфера жилья больше напоминает "капсулу времени", чем убежище.

Как выглядит уникальный особняк / Фото Jam Press

Для комфортной жизни даже в случае катастрофы здесь предусмотрели:

бассейн и сауну,

мини-поле для гольфа,

танцпол и бар,

систему имитации неба с циклом день/ночь.

По словам агента IS Luxury Холли Эркер, объект можно использовать не только как частное жилье, но и как музей, съемочную площадку или пространство для мероприятий.

Сколько стоит дом?

Стоимость особняка оценивают в 8,5 миллиона долларов (около 350,5 миллиона гривен). Эксперты называют его одним из самых необычных объектов недвижимости в США, сочетающим атмосферу Лас-Вегаса и историческое наследие холодной войны.

