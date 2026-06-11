Водоспад тече просто під будинком: який маєток продають у Колорадо

У США продають маєток за 22,75 мільйона доларів, який вирізняється не лише краєвидами на гори. Його головна особливість – власний водоспад, що тече під будинком і проходить через ландшафт ділянки.

Який вигляд має будинок із власним водоспадом?

Будинок розташований в Аспені, а ділянка маєтку займає майже пів гектара лісистої землі, пише Realtor.com.

Дивіться також Кімната зі снігом і паркінг на 168 авто: як у цьому хмарочосі живе лише одна родина

Маєток повернувся на ринок із ціною 22,75 мільйона доларів. Раніше його продавали за 29,95 мільйона доларів, тож тепер об'єкт коштує помітно дешевше.

Сам будинок звели у 1974 році. Його площа становить 492 квадратні метри, а архітектура нагадує швейцарське шале. У маєтку є круті дахи, дерев'яна конструкція та кам'яні акценти, які підсилюють атмосферу гірського будинку.

Гірський будиночок в Аспені / Фото Realtor.com

Найбільше уваги привертає справжній водоспад. Він тече під будинком, а далі проходить через ландшафт нижче. Через це водоспад стає не просто деталлю подвір'я, а частиною самого маєтку.

З кількох терас і великих вікон відкриваються краєвиди на Аспен, Independence Pass і сусідні вершини. Великі вікна та французькі двері поєднують житловий простір із навколишнім лісом і горами.

Інтер'єр будинку з водоспадом / Фото Realtor.com

Усередині є 5 спалень із власними ванними кімнатами. Інтер'єр витриманий у стилі гірського будинку: з масивними дерев'яними балками, склепінчастими стелями, каміном, деревом і каменем у різних кімнатах.

Планування має кілька житлових зон на різних рівнях. У вітальні встановлені вікна від підлоги до стелі, а на кухні є індивідуальні шафи та обідня зона з видом на гори.

Після недавніх оновлень у будинку додали кілька сучасних рішень. У маєтку є приватний спортзал, інфрачервона сауна, система smart home і клімат-контроль. У головній спальні також встановили кисневу систему, яка дозволяє налаштовувати бажану "висоту" для сну.

Що відомо про найбільший у Європі 3D-друкований будинок?

У французькому місті Безанн завершили будівництво найбільшого в Європі житлового будинку, надрукованого на 3D-принтері. Нова будівля стала одним із наймасштабніших проєктів такого типу на континенті та дозволила порівняти можливості 3D-друку з традиційним будівництвом.

Будівля має три поверхи та налічує 12 квартир загальною площею близько 800 квадратних метрів. Для будівництва використовували 3D-принтер, який пошарово створював конструкції зі спеціальної бетонної суміші.