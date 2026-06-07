У церкві 1872 року помітили два вікна без кімнати: що виявили власники

Під час ремонту старої церкви в США її нові власники натрапили на загадку, пояснення якій не змогли знайти під час огляду будівлі. Усе почалося з двох вікон, які було видно зовні, але яким не знайшлося жодного відповідного приміщення всередині.

Що виявили власники у старій церкві?

Як пише Newsweek, 31-річна Лорен Гундерман та її партнер придбали колишню церкву 1872 року в містечку Вотервілл у штаті Нью-Йорк.

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Подружжя відновлює історичну споруду в межах проєкту The Stately on Main. Після завершення робіт будівлю планують використовувати для проведення весіль та інших заходів.

Під час реконструкції власники звернули увагу на два вікна на зовнішній стіні церкви. Коли вони почали оглядати приміщення, то виявили, що всередині немає кімнати чи іншого простору, до якого ці вікна могли б виходити. Саме тоді вони припустили, що в будівлі може бути закрита частина, якої не видно з основних приміщень.

Свої пошуки пара показувала у соцмережах. В одному з відео вони досліджували простір під стелею церкви. Під час огляду їм трапився отвір, закритий дерев'яними дошками. Власники вирішили перевірити, що знаходиться за ним.

Очікування не справдилися. Замість прихованої кімнати вони побачили додаткові елементи конструкції будівлі та ще один шар підлоги.

Відео швидко стало популярним і зібрало понад 4,9 мільйона переглядів та більш як 137 тисяч вподобань. У коментарях користувачі почали пропонувати власні пояснення того, що могло ховатися за загадковими вікнами.

Після обговорення в коментарях з'явилася версія від людей, які розбираються в таких конструкціях. Вони припустили, що вікна могли вести до органної кімнати. За цією версією, після електрифікації інструмента цей простір могли закрити або відокремити від решти будівлі. Лорен Гундерман розповіла, що не планує розбирати органні труби, щоб перевірити це припущення. Деякі коментатори запропонували залізти у приміщення з вулиці і подивитись, що знаходиться всередині.

Як у Британії залізничну станцію перетворили на готель?

У 2017 році Сесілія Чавес-Брендон та її чоловік Пол Кірван придбали територію площею 2,7 акра за 395 тисяч фунтів. На ділянці збереглися оригінальні будівлі станції та частина колії.

Нові власники вирішили не лише відреставрувати станцію, а й відтворити для гостей атмосферу британських залізниць 1950 – 1960-х років. Для цього вони придбали 5 метровий інспекторський салонний вагон, пофарбований у стилістиці British Railways.