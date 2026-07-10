Стара хата з пекарнею на подвір'ї: що дівчина отримала разом із будинком у селі

Жінка купила стару хату в селі й почала поступово її облаштовувати. Ремонт у будинку старий, тож роботи там ще багато, але вже є вода, ванна, туалет, опалення, велике подвір'я та пекарня, яка залишилася від попередніх власників.

Чому власниця купила стару хату в селі

Власниця будинку Юля розповіла на своєму каналі "Кока-Юка", що купила хату у селі, де живе її бабуся.

Роботи у хаті багато. Раніше там жили літні люди, а ремонт, на думку Юлі, робили приблизно 15 – 20 років тому або ще раніше. Оновлювати доведеться кімнати, кухню, ванну, туалет і коридор.

Попри старий ремонт, хата не виглядає як місце, де все треба починати з нуля. У ній уже проведена вода, є ванна, туалет, гаряча вода, батареї та опалення. Завдяки цьому ремонт буде значно дешевшим.

Що є всередині старої хати

Усередині – три кімнати, кухня, широкий коридор, ванна, туалет, веранда і технічне приміщення з бойлером та котлом. Серед кімнат є спальня, простора вітальня і ще одна світла кімната з двома вікнами.

Юлі особливо сподобалися великий коридор і широкі вікна. Ванна кімната не тісна, але її треба ремонтувати. У туалеті теж потрібно міняти плитку та робити ремонт.

Опалювати будинок можна не лише електрикою. По кімнатах уже є батареї, працює електрокотел, а ще залишилися дві грубки. Одна стоїть між спальнею і кухнею, друга – між вітальнею та ще однією кімнатою. Тож будинок можна гріти і дровами. У майбутньому Юля планує замість електрокотла поставити твердопаливний котел.

Другого поверху в хаті немає, але є велике горище. Звідти видно село, город і ліс. Є й невеликий балкончик, де власниця вже уявляє собі місце для відпочинку.

Що залишилося на подвір'ї

Біля хати є город, квітники й дерева. Частина землі вже поорана, там посаджені цибуля і часник. Є й заросла ділянка з кабаками, за якою не встигали доглядати.

На подвір'ї залишилися гараж, погріб, літня кухня, кілька господарських приміщень, місце для дров, вуличний туалет і альтанка. У літній кухні є окрема кімната, коридорчик і стара кафельна грубка.

На ділянці також стоїть будівля, де попередні власники колись пекли хліб. Тепер пекарня порожня, а Юля складає туди речі, які виносить із будинку під час прибирання.

На подвір'ї є кран із проведеною водою, але немає ні криниці, ні свердловини. Для власниці це мінус, бо іншого джерела води на ділянці немає. З подвір'я видно ліс за річкою, і саме цей краєвид, за словами Юлі, їй сподобався найбільше.