Почему хозяйка купила старый дом в деревне

Хозяйка дома Юля рассказала на своем канале"Кока-Юка", что купила дом в деревне, где живет ее бабушка.

Работы в доме много. Раньше там жили пожилые люди, а ремонт, по мнению Юли, делали примерно 15–20 лет назад или еще раньше. Придется обновлять комнаты, кухню, ванную, туалет и коридор.

Несмотря на старый ремонт, дом не выглядит как место, где все нужно начинать с нуля. В нем уже проведена вода, есть ванная, туалет, горячая вода, батареи и отопление. Благодаря этому ремонт обойдется значительно дешевле.

Что находится внутри старого дома

Внутри – три комнаты, кухня, широкий коридор, ванная, туалет, веранда и техническое помещение с бойлером и котлом. Среди комнат есть спальня, просторная гостиная и еще одна светлая комната с двумя окнами.

Юле особенно понравились большой коридор и широкие окна. Ванная комната не тесная, но ее нужно ремонтировать. В туалете тоже нужно менять плитку и делать ремонт.

Отапливать дом можно не только электричеством. В комнатах уже установлены батареи, работает электрокотел, а еще остались две печи. Одна стоит между спальней и кухней, вторая – между гостиной и еще одной комнатой. Так что дом можно отапливать и дровами. В будущем Юля планирует вместо электрокотла установить твердотопливный котел.

Второго этажа в доме нет, но есть большой чердак. Оттуда видно село, огород и лес. Есть и небольшой балкончик, где хозяйка уже представляет себе место для отдыха.

Что осталось во дворе

Вокруг дома есть огород, цветники и деревья. Часть земли уже вспахана, там посажены лук и чеснок. Есть и заросший участок с кабачками, за которым не успевали ухаживать.

Во дворе остались гараж, погреб, летняя кухня, несколько хозяйственных построек, место для дров, уличный туалет и беседка. В летней кухне есть отдельная комната, коридорчик и старая кафельная печь.

На участке также стоит здание, где предыдущие владельцы когда-то пекли хлеб. Теперь пекарня пуста, а Юля складывает туда вещи, которые выносит из дома во время уборки.

Во дворе есть кран с водопроводом, но нет ни колодца, ни скважины. Для владелицы это минус, потому что другого источника воды на участке нет. Со двора виден лес за рекой, и именно этот пейзаж, по словам Юли, ей понравился больше всего.