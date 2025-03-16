Подорож у часі: який вигляд має старовинний особняк, який покинули два століття тому

Міський дослідник вирішив відвідати покинутий 400-річний особняк у Франції. Те, що чоловік там побачив, його неймовірно вразило.

Окрім того, що особняк датується 1600-ми роками, за ним ще й ніхто не доглядав з 19 століття. Це викликало ще більшу цікавість у дослідника, чим він згодом поділився у своєму тіктоці, розповідає 24 Канал.

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Покинутий старовинний особняк 1600-х років

Усередині збереглися бібліотека, повна книг, старовинний рояль і меблі, що нагадують про колишню розкіш. Міський дослідник показав вітальню з роялем у центрі кімнати, каміном, приставним столиком.

Зелені стіни з картинами та червоний килим, постелений поверх дерев'яної підлоги, додає атмосфери затишку.

Це ціла бібліотека, яка була повністю занедбана. Подивіться на всі ці книги. Подивіться на цей прекрасний рояль. Це приголомшливо,

– прокоментував автор відео.

У їдальні на круглому столі досі стоять чайник, кухлі та блюдця. Це створює враження, ніби господарі просто кудись вийшли і от-от мають повернутися. На стінах висять яскраві картини з темним тлом, що додають контрасту в світлу та простору кімнату.

У спальні досі лежать особисті речі

Дослідник також зазирнув до особистих кімнат – спальні та ванних. Там збереглися фотографії, одяг і навіть постіль колишніх власників.

Особняк, що наче застиг у часі: відео

Користувачі тіктока були вражені й писали, що чудово було б оживити давній будинок. Щоправда інтер'єр будинку декому більше нагадав стиль 1800-х років, аніж 1600-х.