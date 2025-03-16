Подорож у часі: який вигляд має старовинний особняк, який покинули два століття тому
- Міський дослідник відвідав покинутий 400-річний особняк у Франції.
- За будинком не доглядали з 19 століття, тож це ще більше підігріло цікавість чоловіка зазирнути туди.
- Дослідник показав відеоогляд особняка, який просто вразив користувачів, як і його самого.
Міський дослідник вирішив відвідати покинутий 400-річний особняк у Франції. Те, що чоловік там побачив, його неймовірно вразило.
Окрім того, що особняк датується 1600-ми роками, за ним ще й ніхто не доглядав з 19 століття. Це викликало ще більшу цікавість у дослідника, чим він згодом поділився у своєму тіктоці, розповідає 24 Канал.
Зверніть увагу "Втомився викидати гроші на оренду": чоловік перетворив старий автобус на ідеальний будинок
Покинутий старовинний особняк 1600-х років
Усередині збереглися бібліотека, повна книг, старовинний рояль і меблі, що нагадують про колишню розкіш. Міський дослідник показав вітальню з роялем у центрі кімнати, каміном, приставним столиком.
Зелені стіни з картинами та червоний килим, постелений поверх дерев'яної підлоги, додає атмосфери затишку.
Це ціла бібліотека, яка була повністю занедбана. Подивіться на всі ці книги. Подивіться на цей прекрасний рояль. Це приголомшливо,
– прокоментував автор відео.
У їдальні на круглому столі досі стоять чайник, кухлі та блюдця. Це створює враження, ніби господарі просто кудись вийшли і от-от мають повернутися. На стінах висять яскраві картини з темним тлом, що додають контрасту в світлу та простору кімнату.
У спальні досі лежать особисті речі
Дослідник також зазирнув до особистих кімнат – спальні та ванних. Там збереглися фотографії, одяг і навіть постіль колишніх власників.
Особняк, що наче застиг у часі: відео
Користувачі тіктока були вражені й писали, що чудово було б оживити давній будинок. Щоправда інтер'єр будинку декому більше нагадав стиль 1800-х років, аніж 1600-х.