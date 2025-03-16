Кроме того, что особняк датируется 1600-ми годами, за ним еще и никто не ухаживал с 19 века. Это вызвало еще больший интерес у исследователя, чем он впоследствии поделился в своем тиктоке, рассказывает 24 Канал.

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Заброшенный старинный особняк 1600-х годов

Внутри сохранились библиотека, полная книг, старинный рояль и мебель, напоминающие о былой роскоши. Городской исследователь показал гостиную с роялем в центре комнаты, камином, приставным столиком.

Зеленые стены с картинами и красный ковер, постелен поверх деревянного пола, добавляет атмосферы уюта.

Это целая библиотека, которая была полностью заброшена. Посмотрите на все эти книги. Посмотрите на этот прекрасный рояль. Это потрясающе,

– прокомментировал автор видео.

В столовой на круглом столе до сих пор стоят чайник, кружки и блюдца. Это создает впечатление, будто хозяева просто куда-то вышли и вот-вот должны вернуться. На стенах висят яркие картины с темным фоном, что добавляют контраста в светлую и просторную комнату.

В спальне до сих пор лежат личные вещи

Исследователь также заглянул в личные комнаты – спальни и ванные. Там сохранились фотографии, одежда и даже постель бывших владельцев.

Особняк, как будто застыл во времени: видео

Пользователи тиктока были поражены и писали, что прекрасно было бы оживить древний дом. Правда интерьер дома некоторым больше напомнил стиль 1800-х годов, чем 1600-х.