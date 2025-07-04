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Нерухомість Купівля житла Таємна квартира Нетаньягу-молодшого: скільки коштувала і чому до купівлі є питання
4 липня, 19:57
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Таємна квартира Нетаньягу-молодшого: скільки коштувала і чому до купівлі є питання

Валерія Городинська
Основні тези
  • Авнер Нетаньягу придбав квартиру у Великобританії за понад 502 тисячі фунтів стерлінгів під ім'ям Аві Авнер Сегал.
  • Квартира розташована в Оксфорді, а її вартість не перевищила поріг, за яким необхідно повідомляти Податкову службу Ізраїлю.

Авнер Нетаньягу, син прем'єр-міністра Ізраїля, купив квартиру у Великобританії, використовуючи інше ім'я. Хоч купівля житла відбулася ще у 2022 році, лише зараз про це стало відомо внаслідок розслідування одного із медіа.

Скільки коштувала квартира, яку придбав Авнер Нетаньягу, у якому місті була придбана і чому купівля відбулася таємно, інформує 24 Канал з посиланням на Calcalist.

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Що відомо про таємну квартиру Нетаньягу-молодшого

Відповідно до розслідування, купівля квартири відбулася за ціною у понад 502 тисячі фунтів стерлінгів, що еквівалентно 680 тисячам доларів США. Згідно із даними з Королівського реєстру, квартира розташована на житловій вулиці міста Оксфорда. 

Зауважте! Повна сума за житло була сплачена продавцю без будь-якого заставного права на майно, тобто для придбання квартири не було взято кредиту чи іпотеки.

Крім того, відомо, що куплене житло було профінансоване батьками молодшого Нетаньягу, а купівля була здійснена під ім'ям Аві Авнер Сегал, що є юридичним псевдонімом, який Авнер прийняв на основі дівочого прізвища своєї бабусі по батьківській лінії.

  • Цікаво, що відповідно до ізраїльського законодавства, у 2022 році обов'язок повідомляти про закордонну нерухомість Податковій службі Ізраїлю поширюється на нерухомість, яка становить понад 2 мільйони шекелів.
  • На момент угоди щодо квартири Нетаньягу-молодшого, обмінний курс фунта до шекеля досяг історичного мінімуму – фунт коштував лише 3,93 шекеля. Тобто вартість квартири обійшлася в 1,97 мільйона шекелів, що нижче цінової стелі.
  • Якби квартиру було придбано на 10 днів раніше чи пізніше, то її вартість перевищила б 2 мільйони шекелів, що зобов'язало б звітувати про нерухомість податковим органам. 