Таємна квартира Нетаньягу-молодшого: скільки коштувала і чому до купівлі є питання

Авнер Нетаньягу, син прем'єр-міністра Ізраїля, купив квартиру у Великобританії, використовуючи інше ім'я. Хоч купівля житла відбулася ще у 2022 році, лише зараз про це стало відомо внаслідок розслідування одного із медіа.

Скільки коштувала квартира, яку придбав Авнер Нетаньягу, у якому місті була придбана і чому купівля відбулася таємно, інформує 24 Канал з посиланням на Calcalist.

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Що відомо про таємну квартиру Нетаньягу-молодшого

Відповідно до розслідування, купівля квартири відбулася за ціною у понад 502 тисячі фунтів стерлінгів, що еквівалентно 680 тисячам доларів США. Згідно із даними з Королівського реєстру, квартира розташована на житловій вулиці міста Оксфорда.

Зауважте! Повна сума за житло була сплачена продавцю без будь-якого заставного права на майно, тобто для придбання квартири не було взято кредиту чи іпотеки.

Крім того, відомо, що куплене житло було профінансоване батьками молодшого Нетаньягу, а купівля була здійснена під ім'ям Аві Авнер Сегал, що є юридичним псевдонімом, який Авнер прийняв на основі дівочого прізвища своєї бабусі по батьківській лінії.