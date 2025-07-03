Річ у тім, що квартира має площу всього 11,7 метра квадратних, передає 24 Канал з посиланням на видання The Scottish Sun.
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Чому найменше квартира у Лондоні коштує дорого
Все через розташування квартири-комірчини, адже це один із найбажаніших районів столиці – Кенсінгтон. Сезар Мендес каже, що в його затишному малому житлі, навіть сусіди-мільйонери.
Будинок, де розміщується квартира-комірчина у Лондоні / Фото SWNS
Наприклад, зі слів Сезара, 1-кімнатна квартира у будинку, де він проживає, була продана на мільйон фунтів стерлінгів, а 2-кімнатна – 1,5 мільйона фунтів.
Таким чином, власники виставили і свою незвичайну смартквартиру на продаж за орієнтовною ціною у 230 тисяч фунтів стерлінгів.
Як виглядає найменше квартира у Лондоні
Крихітний розмір квартири слугує і кухнею, і ванною, і спальнею. А ще тут вітальня та крихітний коридор. З вікна квартири вигляд на Музей природознавства, повз який регулярно проїжджає королівська родина.
Кухня та сходи у спальню у крихітній квартирі / Фото SWNS
За словами 47-річного чоловіка, щомісяця він платить за оренду близько 1 400 фунтів стерлінгів, включаючи усі рахунки.
Орендна плата в Лондоні шалена. Але мені подобається розташування, воно чудове,
– каже чоловік.
Крім того, через те, що він не високий, життя у такі крихітній квартирі, його влаштовує. Єдина проблема, за його словами, це те, що потрібно постійно тримати все в чистоті.