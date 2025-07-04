Сколько стоила квартира, которую приобрел Авнер Нетаньяху, в каком городе была приобретена и почему покупка состоялась тайно, информирует 24 Канал со ссылкой на Calcalist.

Читайте также Самая маленькая квартира в Лондоне стоит 230 тысяч фунтов: почему так дорого

Что известно о тайной квартире Нетаньяху-младшего

Согласно расследованию, покупка квартиры состоялась по цене более 502 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно 680 тысячам долларов США. Согласно данным из Королевского реестра, квартира расположена на жилой улице города Оксфорда.

Заметьте! Полная сумма за жилье была уплачена продавцу без какого-либо залогового права на имущество, то есть для приобретения квартиры не было взято кредита или ипотеки.

Кроме того, известно, что купленное жилье было профинансировано родителями младшего Нетаньяху, а покупка была осуществлена под именем Ави Авнер Сегал, что является юридическим псевдонимом, который Авнер принял на основе девичьей фамилии своей бабушки по отцовской линии.