Новий кухонний тренд: який стиль обробки стає дуже популярним у 2025 році

Такий вид оформлення кухні дизайнери називають по-різному: і затишним, і елегантним, і дуже привабливим. А все через те, що основним матеріалом в інтер'єрі є дерево.

Багато сучасних ідей для кухні є дещо холодними чи навіть "стерильними", особливо якщо мовиться про повністю білий інтер'єр. А цей тренд випромінює тепло й створює атмосферу перебування в маленькій хатині, розповідає 24 Канал, посилаючись на Livingetc.

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Кухні, облицьовані деревом, – новий тренд 2025 року

Використання дерева в дизайні кухні не є чимось новим, але протягом останніх кількох місяців цей матеріал використовують "у більших дозах". Тепер це не просто дерев'яні меблі, а ще й дерев'яні стіни.



Кухня, у якій переважає дерево / Фото Mood Authors

Привабливість кухонь, оздоблених деревом, особливо тих, що мають шафи з горіха, випромінює позачасову вишуканість, яка резонує як з класичним, так і з сучасним дизайном,

– прокоментувала американська дизайнерка інтер'єру Сінді Кантлі.

Крім того, цей тренд відображає прагнення власників внести більше натуральних матеріалів та землистих тонів у домівки. Як каже Йохан Лундквіст, співзасновник скандинавської компанії з виготовлення кухонь, "деревина завжди популярна, але зараз, коли ми бачимо цілі кухні з дерева, спостерігається ширша тенденція до використання натуральних матеріалів".

Власне, не тільки деревина є трендом 2025 року, а також і скандинавський стиль дизайну. А оскільки поєднати ці дві тенденції в інтер'єрі можна легко, досягти якнайкращого результату зможуть усі господарі.



Затишна кухня, де поєднали дерево та камінь / Фото Mood Authors

Яку деревину обрати

Безумовно, найважливішим етапом буде вибір деревини для облицювання кухні. Він повністю визначатиме естетику вашого простору, не кажучи вже про його довговічність.

Вибір насправді великий. Це може бути клен, дуб, горіх, бук тощо. Остаточне рішення, зрештою, залежатиме від особистих смаків та власного бачення дизайну кухні.