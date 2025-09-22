Цього року в інтер'єрі ванних кімнат з'явився один ефектний матеріал, який важко не помітити. Його беруть за основу для виготовлення туалетних столиків та різних тумб.

Цей матеріал візуально "підіймає" інтер'єр ванної кімнати та сприяє створенню заспокійливої атмосфери. Саме тому, на думку дизайнерів, він став трендовим, розповідає 24 Канал з посиланням на Livingetc.

Зверніть увагу Дуже просто, а головне функціонально: як покращити вигляд кухні за допомогою одної деталі

Який матеріал для ванних кімнат у тренді?

Тип обраного туалетного столика може як покращити, так і зіпсувати інтер'єр, але є один матеріал, з яким важко помилитися. І це дерево. Дерев'яні тумби забезпечують чудову основу для поєднання стільниць та раковин, навіть якщо вони різні.

А особливий ефект у ванній кімнатні створює темне дерево – це саме той елемент вишуканості, якому важко знайти альтернативу.

Дизайнери відходять від світлого дуба та білого кольору шаф, бо домовласники прагнуть тепла та характеру,

– коментує дизайнерка із Сан-Франциско Лексі Сейн.

Темний дерев'яний столик з подвійними раковинами / Фото Lexie Saine Design

"Останнім часом я бачу, що мої клієнти тяжіють до горіха, особливо тому, що він природно водостійкий, а також до дуба, забарвленого під чорне дерево. Чудово те, що темна деревина чудово доповнює теплі метали, які зараз дуже популярні, такі як латунь і мідь", – поділилася дизайнерка Джойс Г'юстон з Decorilla.

Експерти House Beautiful також говорять про те, що "світліші деревні тони вже відіграли свою роль". У 2025 році дизайн ванних кімнат охопили насиченіші, глибші відтінки. Цього ефекту допомагає досягти горіх та темний дуб як матеріал для туалетних столиків та акцентних деталей.

У які кольори пофарбувати стіни?

Бежевий, сірий чи інші стандартні нейтральні тони завжди актуальні. Щоправда, дизайнери радять на них не зупинятися, а спробувати дещо цікавіше.

Трендами 2026 року будуть блідо-рожевий, приглушений зелений та м'який коричневий. Вони також допомагають створити легкість і затишок, але "в кольорі".