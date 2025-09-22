Цей матеріал візуально "підіймає" інтер'єр ванної кімнати та сприяє створенню заспокійливої атмосфери. Саме тому, на думку дизайнерів, він став трендовим, розповідає 24 Канал з посиланням на Livingetc.

Зверніть увагу Дуже просто, а головне функціонально: як покращити вигляд кухні за допомогою одної деталі

Який матеріал для ванних кімнат у тренді?

Тип обраного туалетного столика може як покращити, так і зіпсувати інтер'єр, але є один матеріал, з яким важко помилитися. І це дерево. Дерев'яні тумби забезпечують чудову основу для поєднання стільниць та раковин, навіть якщо вони різні.

А особливий ефект у ванній кімнатні створює темне дерево – це саме той елемент вишуканості, якому важко знайти альтернативу.

Дизайнери відходять від світлого дуба та білого кольору шаф, бо домовласники прагнуть тепла та характеру,

– коментує дизайнерка із Сан-Франциско Лексі Сейн.

Темний дерев'яний столик з подвійними раковинами / Фото Lexie Saine Design

"Останнім часом я бачу, що мої клієнти тяжіють до горіха, особливо тому, що він природно водостійкий, а також до дуба, забарвленого під чорне дерево. Чудово те, що темна деревина чудово доповнює теплі метали, які зараз дуже популярні, такі як латунь і мідь", – поділилася дизайнерка Джойс Г'юстон з Decorilla.

Експерти House Beautiful також говорять про те, що "світліші деревні тони вже відіграли свою роль". У 2025 році дизайн ванних кімнат охопили насиченіші, глибші відтінки. Цього ефекту допомагає досягти горіх та темний дуб як матеріал для туалетних столиків та акцентних деталей.

У які кольори пофарбувати стіни?

Бежевий, сірий чи інші стандартні нейтральні тони завжди актуальні. Щоправда, дизайнери радять на них не зупинятися, а спробувати дещо цікавіше.

Трендами 2026 року будуть блідо-рожевий, приглушений зелений та м'який коричневий. Вони також допомагають створити легкість і затишок, але "в кольорі".