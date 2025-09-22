Этот материал визуально "поднимает" интерьер ванной комнаты и способствует созданию успокаивающей атмосферы. Именно поэтому, по мнению дизайнеров, он стал трендовым, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Livingetc.

Какой материал для ванных комнат в тренде?

Тип выбранного туалетного столика может как улучшить, так и испортить интерьер, но есть один материал, с которым трудно ошибиться. И это дерево. Деревянные тумбы обеспечивают прекрасную основу для сочетания столешниц и раковин, даже если они разные.

А особый эффект в ванной комнате создает темное дерево – это именно тот элемент изысканности, которому трудно найти альтернативу.

Дизайнеры отходят от светлого дуба и белого цвета шкафов, потому что домовладельцы хотят тепла и характера,

– комментирует дизайнер из Сан-Франциско Лекси Сейн.

Темный деревянный туалетный столик с двойными раковинами / Фото Lexie Saine Design

"В последнее время я вижу, что мои клиенты тяготеют к ореху, особенно потому, что он естественно водостойкий, а также к дубу, окрашенного под черное дерево. Замечательно то, что темная древесина прекрасно дополняет теплые металлы, которые сейчас очень популярны, такие как латунь и медь", – поделилась дизайнер Джойс Хьюстон с Decorilla.

Эксперты House Beautiful также говорят о том, что "более светлые древесные тона уже сыграли свою роль". В 2025 году дизайн ванных комнат охватили насыщенные, более глубокие оттенки. Этого эффекта помогает достичь орех и темный дуб как материал для туалетных столиков и акцентных деталей.

В какие цвета покрасить стены?

Бежевый, серый или другие стандартные нейтральные тона всегда актуальны. Правда, дизайнеры советуют на них не останавливаться, а попробовать кое-что интереснее.

Трендами 2026 года будут бледно-розовый, приглушенный зеленый и мягкий коричневый. Они также помогают создать легкость и уют, но "в цвете".