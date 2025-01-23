Львів, Ужгород чи Івано-Франківськ: де вигідніше купувати квартиру на початку 2025 року

Ціни на нерухомість у західних містах помітно високі. Особливо квартири там подорожчали з початком повномасштабного вторгнення. Проте, зважаючи на кращу безпекову ситуацію, житло у Львові, Івано-Франківську та Ужгороді має значно більший попит, ніж у центральних містах.

У потенційних покупців часто виникає питання: а в якому з популярних західних міст вигідніше купувати квартиру? 24 Канал, посилаючись на аналітичні дані та коментарі експертів, розповідає, де краще придбати житло на початку 2025 року.

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Львів, Івано-Франківськ, Ужгород: де буде дешевше

За даними OLX Нерухомості, найдорожчі квартири на первинному ринку продають в Ужгороді (2,8 мільйона гривень) та у Львові (2,7 мільйона гривень). В Івано-Франківську середня вартість значно нижча – 1,6 мільйона гривень.

На вторинному ринку ситуація дещо інша. Найвищі ціни на однокімнатне житло – у Львові (2,3 мільйона гривень). Тим часом в Івано-Франківську та Ужгороді середня вартість майже однакова та становить 1,7 мільйона гривень.

Щоправда, потенціал до подорожчання найвищий в Івано-Франківську, каже оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак. За останні пів року середньозважене зростання цін у цьому місті – на рівні 13% в гривні. У Львові та Ужгороді показники становлять +5% та +7% відповідно.

Що відомо про ситуацію в регіонах

Аналітики DIM.RIA також провели дослідження щодо вартості однокімнатних квартир у новобудовах та на вторинному ринку. Однак вони досліджували ринкову ситуацію у всьому регіоні. Івано-Франківська область виявилася найдоступнішою для купівлі житла, якщо розмірковувати ще над Львівщиною та Закарпаттям. У цифрах результати такі:

Закарпатська область – 1 171 долар за квадрат у новобудовах, 69 278 доларів за однокімнатну квартиру на вторинці;

– 1 171 долар за квадрат у новобудовах, 69 278 доларів за однокімнатну квартиру на вторинці; Львівська область – 1 090 доларів за квадрат у новобудовах, 72 611 доларів за однокімнатну квартиру на вторинці;

– 1 090 доларів за квадрат у новобудовах, 72 611 доларів за однокімнатну квартиру на вторинці; Івано-Франківська область – 858 доларів за квадрат у новобудовах; 52 522 долари за однокімнатну квартиру на вторинці.



Житловий район з новобудовами / Фото Pexels

Чому важлива не тільки ціна

Президентка АФНУ Олена Гайдамаха зазначає, що питання вигідно чи невигідно слід розглядати не лише крізь призму цін. Тут ще важливо враховувати мету, з якою купують квартиру.

В Івано-Франківську зараз ціни, мабуть, трішки нижчі, ніж в Ужгороді. Найвищі ціни – у Львові та Ужгороді. Однак вибір більший у Львові. Якщо людина купує квартиру для того, щоб перечекати війну, то це один момент. А якщо людина купує для того, щоб далі жити й працювати в місті, то треба дивитися, де краща інфраструктура й можливості для розвитку тої чи іншої справи. З цього боку, на мій погляд, вигідніше у Львові,

– зазначила президентка Асоціації фахівців нерухомості України.

Найкраща безпекова ситуація наразі в Ужгороді. Івано-Франківськ може заманювати нижчою ціною. Однак на момент закінчення війни робочих місць для людей там не вистачить. На думку Олени Гайдамахи, це може стати проблемою, яка спричинить відтік населення.

Як правильно обирати квартиру для проживання

Оглядачка ринку Вікторія Берещак радить найперше визначитися з метою: навіщо ця квартира.

Якщо це квартира для проживання, відштовхуватись слід в першу чергу від власних життєвих потреб і побажань як до регіону, так і безпосередньо до локації,

– коментує експертка.

Зокрема, обов'язково треба розглянути розташування комплексу, врахувати транспортну доступність, складові інфраструктури (соціально-побутовий, рекреаційний, соціальний), планування самої квартири тощо.

Коли ми говоримо про квартиру для життя, не можна відштовхуватись суто від ринкової кон'юнктури на кшталт цінового діапазону чи обсягу пропозиції. Не менш важливим фактом буде і наявність тривалих програм розтермінування від 3 років пропозицій за "єОселею" тощо,

– переконує Вікторія Берещак.



Покупці оглядають квартиру / Фото Pexels

Чи вигідно купувати житло в Івано-Франківську з метою інвестицій

Івано-Франківськ є стабільно привабливим як для інвестицій в нерухомість, так і для придбання нерухомості для проживання, зазначає сертифікована рієлторка Оксана Атаманюк. Членкиня Івано-Франківського регіонального відділення АФНУ переконує, що тут можна знайти квартиру на різну кишеню.

Якщо проаналізувати ринок, то ціни в Івано-Франківську у порівнянні зі Львовом та Ужгородом значно нижчі. Вибір житла в місті є широким: кожен може знайти варіант під свої фінансові можливості,

– коментує Оксана Атаманюк.

До того ж Івано-Франківськ досить швидко відновив будівництво після початку повномасштабного вторгнення й зберігає ринкову стабільність.

У місті є низка надійних забудовників, ринок не монополізований, тому є здорова конкуренція між забудовниками, які будують якісно, а це своєю чергою, дозволяє покупцю отримати доволі великий вибір,

– каже рієлторка.



Новобудови в Івано-Франківську / Фото DIM.RIA

Гнучкі умови розтермінування, які пропонують забудовники, зараз дуже важливі для потенційних покупців. В Івано-Франківську пропозицій достатньо, що сприяє вибору інвесторів на користь міста.

Оглядачка ринку Вікторія Берещак також вважає Івано-Франківськ вигідним з інвестиційного погляду. Там, як і у Львові, ринок новобудов активно розвивається.

Аналізуючи нинішню та прогнозовану активність і потенціал до розширення регіонального ринку, для інвестицій я б радила розглядати Івано-Франківськ та Львів першочергово,

– зазначила експертка.



Сучасний житловий комплекс / Фото Pexels

Отже, під час вибору квартири у Львові, Івано-Франківську та Ужгороді слід врахувати кілька факторів. Найперше треба визначити мету купівлі та призначення майбутнього житла. Тоді слід звертати увагу на ціни та вигідне розтермінування, якщо мовиться про вибір помешкання на первинному ринку.

Квартиру у Львові вигідно купувати для проживання через розвинену інфраструктуру та достатню кількість робочих місць. Ужгород вважають найбільш безпечним містом у час повномасштабного вторгнення. А житло в Івано-Франківську вважається вигідною покупкою через нижчі ціни. Кожне з цих міст має свої переваги, тому вибір покупця залежатиме від його особистих потреб.