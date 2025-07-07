Нова квартира у Львові: скільки коштує квадратний метр у новобудовах в липні

Ціни на житло в новобудовах Львова подорожчали, адже вартість квадратного метра за останні пів року зросла на 5%. Тепер квадратний метр на первинному ринку коштує близько 1390 доларів.

Вартість квадрата залежить від класу житла: від 950 до 2300 доларів. Про це свідчать аналітичні дані онлайн-платформи нерухомості ЛУН, пише 24 Канал.

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Скільки коштує квадратний метр у новобудовах Львова

Найдешевші квартири традиційно пропонують у сегменті економу – 950 доларів за квадрат. Вартість квадратного метра в класі "комфорт" становить 1170 доларів за метр квадратний, а в "бізнес" – 1430 доларів. Найвища ціна зафіксована на преміумсегмент – 2300 доларів за квадрат.

В умовах війни у девелоперів з'являється важлива місія – не лише підтримувати економіку, а й створювати житло, яке буде безпечним, доступним та якісним. Це шанс оновити підхід до урбаністики в Україні. Системний девелопер РІЕЛ – серед тих, хто вже сьогодні формує цей підхід: мислить системно, працює на випередження та бере на себе відповідальність за нову якість міського життя.

Вартість також залежатиме від розташування:

Галицький – 1030 доларів;

Сихівський – 1260 доларів;

Шевченківський – 1310 доларів;

Залізничний – 1390 доларів;

Личаківський – 1650 доларів.



Як змінювалася вартість квадратного метра / Дані ЛУН

Скільки коштують найдешевші нові квартири

Середня вартість найдешевшої однокімнатної квартири становить 59,6 тисячі доларів. Найбюджетніший варіант двокімнатного помешкання – близько 82,4 тисячі доларів, а трикімнатного – 122 тисячі доларів.



Найдешевші квартири в новобудовах по Україні / Дані ЛУН

За даними ЛУН, у Львові – найдорожчий квадратний метр. Якщо середня ціна там становить 1390 доларів, то в Києві, наприклад, – 1280 доларів. Столиця якраз є другою в рейтингу за вартістю квадрата на первинному ринку.