Бюджетні квартири у новобудовах Львова: 5 варіантів з ремонтом за мінімальну ціну

Навіть найдешевша нерухомість у Львові не бюджетне задоволення, якщо шукати в новобудовах. Середня вартість однокімнатної квартири становить близько 56 тисяч доларів. А якщо у квартирі зроблений ремонт, то ціни будуть ще вищі.

З обмеженим бюджетом розраховувати можна тільки на невеликі апартаменти. Найчастіше це будуть варіанти смартжитла з об'єднаною кухнею, вітальнею і спальнею. 24 Канал, посилаючись на дані OLX Нерухомості, розповідає про 5 найбюджетніших помешкань на ринку.

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Найдоступніші квартири в новобудовах Львова

Смартквартира за 47 500 доларів

Це найдешевша квартира у Львові на первинному ринку. Житло площею всього лише 17,5 квадрата розташоване на вулиці Шевченка. Квартира повністю облаштована меблями та всією необхідною побутовою технікою. Опалення – електричне. Поверх – перший із сімнадцяти.

Найдешевша квартира в новобудові / Фото OLX

Однокімнатна квартира за 51 тисячу доларів

Квартира площею 25 квадратів розташована на 9 поверсі 12-поверхового будинку. Локація – вулиця Рудненська.

У будинку спільна система опалення, але у квартирі додатково є бойлер. Ремонт новий, але досить простий. Основна кімната вміщує невелику кухонну зону та спальню-вітальню з розкладним диваном.

Квартира відкритого планування / Фото OLX

Крихітне житло за 52 тисячі доларів

Квартира площею 15 квадратів є найменшою у нашому списку. Вона розташована в новому будинку на вулиці Шевченка. Поверх – четвертий із семи.

Житло має фактично одну велику кімнату й більше схоже на готельний номер. Водночас там є всі мінімальні зручності, серед яких спальне місце, кухонна зона, окремі душова й туалет. Опалення – загальнобудинкове (власна котельня).

Квартира нагадує готельний номер / Фото OLX

Однокімнатна квартира за 54,9 тисячі доларів

Ще один варіант помешкання на вулиці Рудненській. Загальна площа – 27 метрів квадратних, а отже це найбільша за площею квартира в нашій добірці. Розташована на останньому, 12-му поверсі. Житло повністю облаштоване.



Помешкання із сучасним ремонтом / Фото OLX

Квартира з дизайнерським ремонтом за 55 тисяч доларів

Квартира із сучасним, але водночас, автентичним ремонтом, одразу привертає увагу. У дизайні використали чимало відреставрованих речей і меблів.

Стильна квартира в новобудові / Фото OLX

Площа помешкання становить 25 квадратних метрів, а розташоване житло на останньому, 12-му поверсі новобудови. З особливостей – біокамін.