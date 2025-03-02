Одне з найдешевших міст на Заході: скільки зараз коштуть квартири в Тернополі

За останні пів року ціни на квартири в Тернополі здебільшого зросли. Попри це, місто залишається одним із найдоступнішим за вартістю житла на Заході.

Згідно з даними ЛУНу, найнижчі ціни на квартири в західному регіоні зафіксовані в Хмельницькому та Тернополі. Про це розповідає 24 Канал, посилаючись на дані статистики ЛУН.

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Актуальні ціни на квартири в Тернополі

Однокімнатна квартира на вторинному ринку коштує в середньому 35 тисяч доларів. За останні пів року ціна знизилася на 4%. Середня вартість двокімнатної квартири становить 55 тисяч доларів (+3% за пів року).

Трикімнатна квартира в порівнянні з Львовом, Ужгородом та Чернівцями коштує взагалі дешево. Середня вартість становить 65 тисяч доларів (+4% за пів року).

Ціни на трикімнатні квартири по Україні / Аналітика ЛУНу

Що стосується вартості квадратного метра в новобудовах, то ціна залежить від сегмента:

економ і комфорт – 28 тисяч гривень;

– 28 тисяч гривень; бізнес – 40 тисяч гривень;

– 40 тисяч гривень; преміум – 48 100 гривень.



Як зростали ціни на квадратний метр у новобудовах / Аналітика ЛУНу

Що з орендою житла

Орендувати однокімнатну квартиру в Тернополі коштує в середньому 10 500 гривень. За двокімнатне помешкання доведеться платити 12 600 гривень на місяць. Винаймати трикімнатну квартиру коштує 13 700 гривень.

Як змінювалася оренда / Аналітика ЛУНу

За даними ЛУНу, на оренду житла місцевим жителям потрібно віддавати здебільшого половину середньої зарплати, а точніше 53%.