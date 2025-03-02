Одне з найдешевших міст на Заході: скільки зараз коштуть квартири в Тернополі
- Ціни на квартири в Тернополі залишаються одними з найдоступніших на Заході.
- Одно-, дво- та трикімнатні квартири на вторинці там значно нижчі, якщо порівнювати з Львовом, Ужгородом чи Чернівцями.
За останні пів року ціни на квартири в Тернополі здебільшого зросли. Попри це, місто залишається одним із найдоступнішим за вартістю житла на Заході.
Згідно з даними ЛУНу, найнижчі ціни на квартири в західному регіоні зафіксовані в Хмельницькому та Тернополі. Про це розповідає 24 Канал, посилаючись на дані статистики ЛУН.
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Актуальні ціни на квартири в Тернополі
Однокімнатна квартира на вторинному ринку коштує в середньому 35 тисяч доларів. За останні пів року ціна знизилася на 4%. Середня вартість двокімнатної квартири становить 55 тисяч доларів (+3% за пів року).
Трикімнатна квартира в порівнянні з Львовом, Ужгородом та Чернівцями коштує взагалі дешево. Середня вартість становить 65 тисяч доларів (+4% за пів року).
Що стосується вартості квадратного метра в новобудовах, то ціна залежить від сегмента:
- економ і комфорт – 28 тисяч гривень;
- бізнес – 40 тисяч гривень;
- преміум – 48 100 гривень.
Як зростали ціни на квадратний метр у новобудовах / Аналітика ЛУНу
Що з орендою житла
Орендувати однокімнатну квартиру в Тернополі коштує в середньому 10 500 гривень. За двокімнатне помешкання доведеться платити 12 600 гривень на місяць. Винаймати трикімнатну квартиру коштує 13 700 гривень.
За даними ЛУНу, на оренду житла місцевим жителям потрібно віддавати здебільшого половину середньої зарплати, а точніше 53%.