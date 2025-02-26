За останні пів року ціни на вторинному ринку Івано-Франківська майже не змінилися. Аналітики зафіксували зростання в межах 2%, розповідає 24 Канал, посилаючись на дані ЛУНу. У Львові середня вартість зросла більше – у межах 5 – 6%.

Зверніть увагу Скільки років треба відкладати орендну плату, щоб купити однокімнатну квартиру: дані по містах

Ціни на квартири в Івано-Франківську відносно Львова

Середня вартість однокімнатного житла на вторинці в Івано-Франківську становить 37 тисяч доларів. Двокімнатна квартира зараз коштує близько 53 тисяч доларів. А за трикімнатну доведеться заплатити 69 тисяч доларів.

У Львові за однокімнатну квартиру на вторинці доведеться віддати в 1,8 раза більше – середня вартість становить 65 тисяч доларів.

Актуальні ціни на однокімнатні квартири на вторинці / Дані ЛУНу

Двокімнатна квартира в Івано-Франківську дешевша приблизно на 1,8 раза – середня ціна у Львові складає 93 тисячі доларів.

Трикімнатна квартира у Львові коштує в середньому 113 тисяч доларів, а отже в Івано-Франківську ціна нижча на 1,6 раза.

Скільки коштує оренда в обох містах

Орендувати квартиру в Івано-Франківську буде значно дешевше. Винаймати однокімнатну квартиру там коштує 14 700 гривень. А ціни на оренду дво- та трикімнатного житла майже однакові – 16 000 та 16 800 тисяч гривень.

Тим часом у Львові за однокімнатну квартиру доведеться платити 17 тисяч гривень на місяць. Оренда двокімнатної коштує 20 тисяч гривень, а трикімнатної – 23 100 гривень.