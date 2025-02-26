За последние полгода цены на вторичном рынке Ивано-Франковска почти не изменились. Аналитики зафиксировали рост в пределах 2%, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на данные ЛУНа. Во Львове средняя стоимость выросла больше – в пределах 5 – 6%.

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Цены на квартиры в Ивано-Франковске относительно Львова

Средняя стоимость однокомнатного жилья на вторичке в Ивано-Франковске составляет 37 тысяч долларов. Двухкомнатная квартира сейчас стоит около 53 тысячи долларов. А за трехкомнатную придется заплатить 69 тысяч долларов.

Во Львове за однокомнатную квартиру на вторичке придется отдать в 1,8 раза больше – средняя стоимость составляет 65 тысяч долларов.

Актуальные цены на однокомнатные квартиры на вторичке / Данные ЛУНа

Двухкомнатная квартира в Ивано-Франковске дешевле примерно на 1,8 раза – средняя цена во Львове составляет 93 тысячи долларов.

Трехкомнатная квартира во Львове стоит в среднем 113 тысяч долларов, а значит в Ивано-Франковске цена ниже на 1,6 раза.

Сколько стоит аренда в обоих городах

Арендовать квартиру в Ивано-Франковске будет значительно дешевле. Снимать однокомнатную квартиру там стоит 14 700 гривен. А цены на аренду двух- и трехкомнатного жилья почти одинаковые – 16 000 и 16 800 тысяч гривен.

Между тем во Львове за однокомнатную квартиру придется платить 17 тысяч гривен в месяц. Аренда двухкомнатной стоит 20 тысяч гривен, а трехкомнатной – 23 100 гривен.