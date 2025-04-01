За скільки можна купити квартиру в Туреччині: актуальні ціни в популярних містах

Житлова нерухомість Туреччини завжди мала попит в іноземних інвесторів, а з початку повномасштабного вторгнення зацікавленість зросла ще більше. Попри те, ціни квартири в більшості популярних міст не захмарні, а цілком підйомні.

У березі 2025 року ринок вторинної нерухомості Туреччини характеризується значними регіональними відмінностями та впливом макроекономічних факторів. 24 Канал, посилаючись на Turkey Property Group, розповідає, скільки коштують квартири в популярних містах.

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Які ціни на квартири в Стамбулі, Анкарі та Ізмірі

Стамбул – найбільше місто Туреччини та її економічний центр, тому ціни на квартири там високі. Середня вартість квадратного метра становить близько 1 200 доларів. Ціни на квартири такі:

однокімнатна площею 50 квадратів – у середньому 60 тисяч доларів;

двокімнатна на 80 квадратів – близько 96 тисяч доларів;

трикімнатна площею 110 квадратів – приблизно 132 тисяч доларів.

Хоч у столицях ціни зазвичай найвищі, Туреччина доводить інше. Вартість квартир в Анкарі суттєво нижча, ніж у Стамбулі. Квадратний метр у середньому коштує 640 доларів, а ціни на квартири такі:

однокімнатна – 32 000 доларів;

двокімнатна – 51 200 доларів;

трикімнатна – 70 400 доларів.

Третє за величиною місто Туреччини – Ізмір. Середня вартість квадратного метра там на рівні 389 доларів. Середні ціни на квартири такі:

однокімнатна – 19 400 доларів;

двокімнатна – 31 000 доларів;

трикімнатна – 43 000 доларів.



Будинки в Ізмірі / Фото Prime Property Turkey

Житло в курортних містах

У курортних містах, зокрема в Анталії та Аланії, ціни на нерухомість залежать від близькості до пляжів та рівня комфорту. Середня вартість квадратного метра в Анталії становить 1 тисячу доларів, а середні ціни на квартири такі:

однокімнатна квартира – 50 тисяч доларів;

двокімнатна квартира – 80 тисяч доларів;

трикімнатна квартира – 110 тисяч доларів.

За останній рік квартири в Туреччині подорожчали на 15 – 20%. Це пов'язано зі зростанням попиту з боку іноземних інвесторів, інфляцією та подорожчанням будматеріалів, збільшення вартості землі в туристичних регіонах.