Затишне місце в горах: за скільки продають невеликі будинки в Карпатах влітку

Попит на невеликі будинки в карпатських селах і містечках стрімко зріс. Війна та постійна загроза обстрілів змусили людей задуматися про життя в більш безпечних місцях і ближче до природи.

Особливо популярними стали компактні "будинки на двох" площею 50 – 60 квадратних метрів. 24 Канал, посилаючись на "Новини.LIVE", розповідає, скільки коштує таке житло в Карпатах.

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Скільки коштують невеликі будинки в Карпатах

Будинки площею 50 – 60 квадратів зазвичай мають 1 – 2 спальні, кухню, ванну та де-не-де терасу з виглядом на гори. Оскільки попит на таке житло зростає, це вливає і на ціни, особливо в популярних туристичних місцинах. Тобто ціна великою мірою залежатиме від розташування будинку.

Середня ціна за квадратний метр, за даними OLX, становить від 310 до 430 доларів. Найдешевші варіанти – від 14 до 25 тисяч доларів. Їх пропонують у віддалених селах Івано-Франківщини та Закарпаття.

Наприклад, у селах Верховинського району можна знайти будинок за 15 тисяч доларів, але там не слід очікувати якихось зручностей.

Будинок за 15 тисяч доларів / Фото OLX

Середній сегмент – від 28 до 45 тисяч доларів. Більшість пропозицій – це будинки з ремонтом, комунікаціями, доступом до дороги. Наприклад, у селі Яблуниця продають досить гарний будинок на 55 квадратів за 35 тисяч доларів.

Будинок за 35 тисяч доларів / Фото OLX

Якщо покупець шукає котеджі буля Буковелю, Татарова, Ворохти чи Славського, то ціновий діапазон буде 50 – 70 тисяч доларів. Найдорожчі варіанти – неподалік від підйомників.

Через зростання попиту за останні пів року ціни зросли на 4 – 8% у доларах. Також на подорожчання вплинули інфляція та вищі ціни будівельних матеріалів. У туристичних центрах, як-от Яремче та Буковель показник зростання становить +6 – 8%.