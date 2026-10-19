У Києві паркомісце коштує як половина квартири: які ціни в інших містах

В Україні вартість гаражів і паркомісць суттєво відрізняється залежно від міста. У Києві за місце для автомобіля доведеться заплатити в середньому як за половину однокімнатної квартири.

Скільки коштують гаражі та паркомісця в різних містах України

За даними ЛУН, середня вартість гаражів і паркомісць на вторинному ринку суттєво відрізняється залежно від міста. Найвищі ціни серед семи наведених міст зафіксували в Києві – 34 тисячі доларів.

В інших містах середня вартість гаражів і паркомісць така:

Житомир – 30 тисяч доларів;

Луцьк – 25 тисяч доларів;

Івано-Франківськ – 20 тисяч доларів;

Львів – 17 тисяч доларів;

Чернігів – 5,9 тисячі доларів;

Кропивницький – 4,8 тисячі доларів.

Як вартість паркомісця в Києві відрізняється від ціни квартири

Середня вартість однокімнатної квартири в Києві становить 68 тисяч доларів, тоді як гаража або паркомісця – 34 тисячі доларів. Тобто місце для автомобіля в столиці в середньому коштує половину ціни однокімнатного житла.

Двокімнатна квартира в Києві в середньому коштує 100 тисяч доларів. Це майже втричі більше за середню вартість гаража або паркомісця. Водночас за ціною однієї двокімнатної квартири можна придбати приблизно три гаражі чи паркомісця за середньою ціною.

Нагадаємо, ціни на квартири в новобудовах Києва суттєво відрізняються залежно від району. Найдорожче житло продають у Печерському районі, де квадратний метр коштує в середньому 2 890 доларів. Найдешевші квартири пропонують у Деснянському районі – близько 850 доларів за квадратний метр.