Сколько стоят гаражи и парковочные места в разных городах Украины

По данным ЛУН, средняя стоимость гаражей и парковочных мест на вторичном рынке существенно различается в зависимости от города. Самые высокие цены среди семи приведенных городов зафиксированы в Киеве – 34 тысячи долларов.

В других городах средняя стоимость гаражей и парковочных мест такая:

Житомир – 30 тысяч долларов;

Луцк – 25 тысяч долларов;

Ивано-Франковск – 20 тысяч долларов;

Львов – 17 тысяч долларов;

Чернигов – 5,9 тысячи долларов;

Кропивницкий – 4,8 тысячи долларов.

Как стоимость парковочного места в Киеве отличается от цены квартиры

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет 68 тысяч долларов, тогда как гаража или парковочного места – 34 тысячи долларов. То есть место для автомобиля в столице в среднем стоит половину цены однокомнатного жилья.

Двухкомнатная квартира в Киеве в среднем стоит 100 тысяч долларов. Это почти втрое больше средней стоимости гаража или парковочного места. В то же время за цену одной двухкомнатной квартиры можно приобрести примерно три гаража или парковочных места по средней цене.

Напомним, что цены на квартиры в новостройках Киева существенно различаются в зависимости от района. Самое дорогое жилье продается в Печерском районе, где квадратный метр стоит в среднем 2 890 долларов. Самые дешевые квартиры предлагаются в Деснянском районе – около 850 долларов за квадратный метр.