У Чехії ціни на житло за квартал зросли на 9,9%. Експерти прогнозують, що нерухомість далі дорожчатиме.

Нові ціни зроблять купівлю власного житла ще більше недоступною, зокрема для українців, пише 24 Канал, посилаючись на місцеве видання Czechia Online.

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Чому ціни в Чехії продовжать зростати?

За даними Чеського національного банку, у 2025 році зростання цін на квартири та будинки триватиме, хоча, можливо, дещо сповільниться. Найбільше подорожчання спостерігається на квартири, де попит значно перевищує пропозицію.

"Можна очікувати, що динаміка цін на квартири значно перевищить наші розрахунки та стане основним драйвером подорожчання на всьому ринку житла", – зазначив експерт Мирослав Плашил.

За його словами, внутрішні прогнози банку, які не оприлюднили, вказують на ще стрімкіше зростання цін. Дослідження, проведене на основі даних за перший квартал 2025 року, лише підтверджує ці прогнози.

Зростання цін на нерухомість у Чехії зберігає високу динаміку. Найбільший дисбаланс між попитом і пропозицією спостерігається на ринку квартир, де ми зафіксували двозначне зростання цін,

– заявив у червні генеральний директор ČSOB Hypoteční banka Мартін Вашек.



Новобудови в Чехії / Фото Realingo.cz

За даними ČSOB, у першому кварталі 2025 року ціни на квартири та будинки, включно із земельними ділянками, зросли на 9,9% в порівнянні з минулим роком. Аналітик банку наголосив, що нерухомість у Чехії дорожчає швидше, ніж підвищують заробітні плати. Це погіршує показник доступності житла, який у Чехії вже є одним з найгірших у ЄС.

Експерти зазначають, що для тих, хто не може дозволити собі іпотеку, вигідним варіантом буде лише оренда. А придбати житло з часом допоможуть лише "розумні інвестиції та ретельне фінансове планування".