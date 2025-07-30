Найдорожча оренда у 2025 році зафіксована в Каталонії, де ціна може зрости ще на додаткові 15% – 20% через обмежену пропозицію, передає 24 Канал з посиланням на Idealista.

Читайте також Оренда по-американськи: де треба працювати тиждень, а де – півмісяця

Як змінилася вартість оренди житла в Іспанії?

Ціни на оренду зростають цьогоріч швидше, аніж індекс споживчих цін. Наприклад, за даними агентства donpiso, в популярних локаціях за тиждень оренди потрібно віддати взагалі на 400 євро більше, аніж минулого літа.

У Льорет-де-Мар (Жирона) квартира площею в 70 квадратних метрів коштуватиме 1 200 євро на тиждень (у 2024 році ціна була на рівні 1 000 євро).

У престижному Кастельдефельсі під Барселоною ціна за тижневу оренду сягає 1 830 євро.

У самій же Барселоні ціни залишаються незмінними – 257 євро за ніч, тобто за 7 днів вийде 1 799 євро.

Чому ціни почали рости?

На зростання вартості вплинули нестача пропозицій на фоні збільшення туристичного сезону та поведінка туристів, які почали бронювати житло активніше. Відтак, житло зараз бронюють на 40% активніше, ніж раніше.

Очікується, що найсуттєвіше зростання цін відбудеться на узбережжі Коста-Брава, у центральних районах Барселони та у провінціях Ла-Корунья, Луго та Біскайя. Там вартість оренди вже зросла від 6% до 12%.

Нагадуємо! Середня ціна оренди житла на узбережжі Іспанії від 2020 року підскочила на 40%. Як розповіла фахівчиня Хосе Марія Басаньєса з Tecnitasa Group, цьогоріч туристи витрачатимуть на поїзду до моря значно більше, а тому найкраще бронювати житло завчасно.