Самая дорогая аренда в 2025 году зафиксирована в Каталонии, где цена может вырасти еще на дополнительные 15% – 20% из-за ограниченного предложения, передает 24 Канал со ссылкой на Idealista.

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Как изменилась стоимость аренды жилья в Испании?

Цены на аренду растут в этом году быстрее, чем индекс потребительских цен. Например, по данным агентства donpiso, в популярных локациях за неделю аренды нужно отдать вообще на 400 евро больше, чем прошлым летом.

В Льорет-де-Мар (Жирона) квартира площадью в 70 квадратных метров будет стоить 1 200 евро в неделю (в 2024 году цена была на уровне 1 000 евро).

В престижном Кастельдефельсе под Барселоной цена за недельную аренду достигает 1 830 евро.

В самой же Барселоне цены остаются неизменными – 257 евро за ночь, то есть за 7 дней получится 1 799 евро.

Почему цены начали расти?

На рост стоимости повлияли недостаток предложений на фоне увеличения туристического сезона и поведение туристов, которые начали бронировать жилье активнее. Поэтому, жилье сейчас бронируют на 40% активнее, чем раньше.

Ожидается, что существенный рост цен произойдет на побережье Коста-Брава, в центральных районах Барселоны и в провинциях Ла-Корунья, Луго и Бискайя. Там стоимость аренды уже выросла от 6% до 12%.

Напоминаем! Средняя цена аренды жилья на побережье Испании с 2020 года подскочила на 40%. Как рассказала специалист Хосе Мария Басаньеса с Tecnitasa Group, в этом году туристы будут тратить на поездку к морю значительно больше, а потому лучше бронировать жилье заранее.