Данные свидетельствуют о том, что в среднем американец должен работать 38,3 часа для покрытия аренды, что соответствует средней рабочей неделе, то же время в некоторых городах время существенно отличается, передает 24 Канал со ссылкой на издание AOL.

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Сколько времени надо работать в США для аренды квартиры?

Согласно анализу данных, что был проведен Self Financial, основанных на данных переписи населения США, списка квартир, Бюро статистики труда и Федеральной резервной системы, если среднее время для оплаты ежемесячной аренды установлен на уровне чуть больше, чем 38 часов, то например, жителям Вермонта нужно работать более 60 часов в неделю, что является самым высоким показателем среди других штатов.

Меньше всего зато надо работать для оплаты ежемесячной аренды жителям Южной Дакоты, которые должны работать только 27,6 часов.

В 5 штатов с наибольшим количеством часов, которые необходимы для покрытия аренды жилья входят такие:

Вермонт – 60,2 часа,

Гавайи – 59,9 часов,

Калифорния – 52,4 часа,

Нью-Джерси – 50,4 часа,

Мэриленд – 50,3 часа.

Зато меньше всего часов надо работать в таких штатах, как:

Мэн – 32,3 часа,

Северная Дакота – 32,2 часа,

Алабама – 31,4 часа,

Арканзас – 31,1 час,

Южная Дакота – 27,6 часов.

Обратите внимание! Несмотря на то, что для аренды в отдельных штатах нужно работать больше, по данным Национального индекса цен на жилье Кейса-Шиллера в США, арендовать жилье до сих пор гораздо дешевле, чем купить его. Все из-за заоблачных ставок по ипотеке, составляющих до 7%, и цен на жилье, которые на половину выше, чем в 2020 году.