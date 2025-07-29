Данные свидетельствуют о том, что в среднем американец должен работать 38,3 часа для покрытия аренды, что соответствует средней рабочей неделе, то же время в некоторых городах время существенно отличается, передает 24 Канал со ссылкой на издание AOL.
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Сколько времени надо работать в США для аренды квартиры?
Согласно анализу данных, что был проведен Self Financial, основанных на данных переписи населения США, списка квартир, Бюро статистики труда и Федеральной резервной системы, если среднее время для оплаты ежемесячной аренды установлен на уровне чуть больше, чем 38 часов, то например, жителям Вермонта нужно работать более 60 часов в неделю, что является самым высоким показателем среди других штатов.
Меньше всего зато надо работать для оплаты ежемесячной аренды жителям Южной Дакоты, которые должны работать только 27,6 часов.
В 5 штатов с наибольшим количеством часов, которые необходимы для покрытия аренды жилья входят такие:
- Вермонт – 60,2 часа,
- Гавайи – 59,9 часов,
- Калифорния – 52,4 часа,
- Нью-Джерси – 50,4 часа,
- Мэриленд – 50,3 часа.
Зато меньше всего часов надо работать в таких штатах, как:
- Мэн – 32,3 часа,
- Северная Дакота – 32,2 часа,
- Алабама – 31,4 часа,
- Арканзас – 31,1 час,
- Южная Дакота – 27,6 часов.
Обратите внимание! Несмотря на то, что для аренды в отдельных штатах нужно работать больше, по данным Национального индекса цен на жилье Кейса-Шиллера в США, арендовать жилье до сих пор гораздо дешевле, чем купить его. Все из-за заоблачных ставок по ипотеке, составляющих до 7%, и цен на жилье, которые на половину выше, чем в 2020 году.