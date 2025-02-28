Одні з найвищих цін на вторинці: скільки коштують квартири в Чернівцях

Ціни на квартири вторинного ринку Чернівців – одні з найвищих в Україні. Однак за вартістю житла у новобудовах місто вже не в лідерах.

Про те, скільки слід викласти, аби стати власником помешкання у Чернівцях, 24 Канал розповідає з посиланням на дані ЛУН.

До теми Скільки коштують квартири на вторинці та у новобудовах Києва: актуальні ціни за районами

Скільки коштують квартири на вторинці

Відповідно до даних порталу станом на кінець лютого ціни на однокімнатні квартири в Чернівцях – одні з найвищих по Україні. Середня ціна становить 50 тисяч доларів. Дорожчі помешкання продають у Києві, Львові та Ужгороді.

У сегментах дво- та трикімнатного житла місто також у лідерах серед міст України. Середні ціни становлять 68 і 87 тисяч доларів відповідно.

Якщо аналізувати, як ціни змінилися за останні пів року, то у всіх трьох випадках відбулося зростання. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири – на 8%, далі йдуть однокімнатні – на 6% та трикімнатні – на 3%.

Якщо відкладати всю зарплату (йдеться про офіційну середню), то на однокімнатне помешкання у Чернівцях можна відкласти гроші за 7,7 року.



Квадрат у новобудові Чернівців коштує 42 тисячі гривень / Фото Molbuk

Ціни на квартири в новобудовах

Щодо первинного ринку нерухомості, то тут Чернівці вже не в лідерах за ціною. У середньому квадратний метр у квартирі коштує 42 тисячі гривень. За останні пів року ціни зросли на 7%.

Дорожче, ніж у Чернівцях, квадрат коштує у Львові, Києві, Ужгороді, Дніпрі, Кропивницькому та Одесі.

Скільки коштує оренда житла

Оренда однокімнатної квартири в Чернівцях коштує в середньому 12,6 тисячі гривень у місяць, двокімнатної – 13,2 тисячі, трикімнатної – 18,9 тисячі. За останні 6 місяців ціни не змінилися.

Дорожче орендувати житло, зокрема однокімнатне, у Львові, Києві, Ужгороді, Івано-Франківську, Луцьку.