О том, сколько следует выложить, чтобы стать владельцем квартиры в Черновцах, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные ЛУН.

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Сколько стоят квартиры на вторичке

Согласно данным портала по состоянию на конец февраля цены на однокомнатные квартиры в Черновцах – одни из самых высоких по Украине. Средняя цена составляет 50 тысяч долларов. Дорогие квартиры продают в Киеве, Львове и Ужгороде.

В сегментах двух- и трехкомнатного жилья город также в лидерах среди городов Украины. Средние цены составляют 68 и 87 тысяч долларов соответственно.

Если анализировать, как цены изменились за последние полгода, то во всех трех случаях произошел рост. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры – на 8%, далее следуют однокомнатные – на 6% и трехкомнатные – на 3%.

Если откладывать всю зарплату (речь идет об официальной средней), то на однокомнатное жилье в Черновцах можно отложить деньги за 7,7 года.



Квадрат в новостройке Черновцов стоит 42 тысячи гривен / Фото Molbuk

Цены на квартиры в новостройках

Относительно первичного рынка недвижимости, то Черновцы уже не в лидерах по цене. В среднем квадратный метр в квартире стоит 42 тысячи гривен. За последние полгода цены выросли на 7%.

Дороже, чем в Черновцах, квадрат стоит во Львове, Киеве, Ужгороде, Днепре, Кропивницком и Одессе.

Сколько стоит аренда жилья

Аренда однокомнатной квартиры в Черновцах стоит в среднем 12,6 тысячи гривен в месяц, двухкомнатной – 13,2 тысячи, трехкомнатной – 18,9 тысячи. За последние 6 месяцев цены не изменились.

Дороже арендовать жилье, в частности однокомнатное, во Львове, Киеве, Ужгороде, Ивано-Франковске, Луцке.