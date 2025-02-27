О том, сколько стоят квартиры в новостройках и на вторичном рынке в разных районах Киева, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные ЛУН.

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Цены на квартиры вторичного рынка

Средняя цена за однокомнатную квартиру вторичного рынка в Киеве – 63 тысячи долларов, двухкомнатную – 97 тысяч долларов, трехкомнатную – 141 тысяча. За последние 6 месяцев произошел незначительный рост цен.

Если анализировать по районам, то самыми дешевыми являются такие:

Деснянский – здесь однокомнатную квартиру продают в среднем за 40 тысяч долларов;

Святошинский – 49,5 тысячи долларов;

Оболонский – 53 тысячи долларов;

Соломенский и Днепровский – 55 тысяч долларов.

Зато больше всего придется выложить за квартиру в таких районах:

Печерский – 120 тысяч долларов;

Шевченковский – 84 тысячи долларов;

Голосеевский – 69,9 тысяч долларов.



Средние цены на квартиры вторички в Киеве / Инфографика ЛУН

Относительно двухкомнатных квартир, то самые дешевые они в Деснянском районе – 55 тысяч долларов, Святошинском – 65 тысяч, Днепровском – 70,3 тысячи. Зато по самым высоким ценам предлагают жилье в Печерском районе – 189 тысяч долларов, Голосеевском – 108 тысяч, Шевченковском – 125 тысяч.

В сегменте трехкомнатных квартир самые низкие цены также в Деснянском районе – 68 тысяч долларов, Святошинском – 81,5 тысячи, Днепровском – 103 тысячи. А самые высокие в Печерском – 309 тысяч, Шевченковском – 195 тысяч, Голосеевском – 150 тысяч.

Цены на жилье в новостройках

По состоянию на конец февраля средняя цена за квадратный метр в новостройке Киеве составляет 1 270 долларов. Если проанализировать цены на первичке от застройщиков в разных районах Киева, то самым дешевым квадрат является в Деснянском и Дарницком – 950 долларов.

Зато дороже всего квадратный метр квартиры стоит в Печерском районе – 2 470 долларов и Шевченковском – 1 780 долларов. В остальных районах цены колеблются от 1 110 до 1 310 долларов за квадрат.



Цены на квартиры на первичке Киева / Инфографика ЛУН