Київ чи Львів: хто зараз лідер за цінами на нерухомість в Україні

З початку повномасштабного вторгення Київ та Львів постійно "змагаються" за першість на українському ринку. В обох містах зростають ціни як на оренду, так і на купівлю квартир.

Щоправда, за останні пів року ціни на квартири у Львові досить стабільні, а в Києві вартість іде вгору. Про це свідчать аналітичні дані онлайн-платформи нерухомості ЛУН, повідомляє 24 Канал.

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Які ціни на квартири в Києві у червні

За останні пів року житло на вторинному ринку в Києві подорожчало:

однокімнатні – на 8% до 65 тисяч доларів;

двокімнатні – на 5% до 100 тисяч доларів;

трикімнатні – на 9% до 150 тисяч доларів.

Ціни на нерухомість великою мірою залежать від району її розташування. Найнижчі ціни зараз Деснянському районі. Там однокімнатну квартиру можна купити за 41 тисячу доларів.

Найвищі ціни – традиційно на Печерську. Там вартість однокімнатних помешкань в середньому становить 118 тисяч доларів.



Ціни на однокімнатні квартири в Києві за районами / Дані ЛУН

Що стосується цін на первинному ринку, то квадратний метр в новобудовах коштує в середньому 1250 доларів. Ціна зросла незначно – на 2% за пів року.

Скільки коштують квартири у Львові

На первинному ринку вартість квадратного метра зросла на 5% і тепер становить 1380 доларів.

Ціни на вторинному ринку залишаються стабільними. Подорожчали тільки двокімнатні квартири – на 3%. У червні ціни такі:

однокімнатні – 65 тисяч доларів;

двокімнатні – 93 тисячі доларів;

трикімнатні – 116 тисяч доларів.

Найдешевші квартири загалом продають у Залізничному районі. Найдорожчі однокімнатні – у Личаківському, двокімнатні – у Франківському, трикімнатні – у Галицькому.



Актуальні ціни на вторинці / Дані ЛУН

Отже, на вторинному ринку лідером за цінами на житло є Київ, а на первинному ринку – Львів таки "обігнав" столицю за вартістю квадратного метра.