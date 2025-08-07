Скільки на вторинному ринку Києва коштують квартири: актуальні ціни за районами
- На вторинному ринку Києва ціни на квартири майже не змінилися, проте кількість пропозицій зросла на 15%.
- Найдорожчим районом для купівлі житла залишається Печерський. Середня вартість за однокімнатну квартиру – 141,6 тисячі доларів.
- Найбюджетніші пропозиції слід шукати в Деснянському районі, де житло з одною кімнатою коштуватиме близько 54,1 тисячі доларів.
Ціни на вторинному ринку Києва за останній місяць майже не змінилися. Попит також не зріс, а от кількість пропозицій збільшилася – на 15%.
Київ нараз є лідером за цінами на вторинні квартири в Україні. Згідно зі звітом DIM.RIA, середня вартість однокімнатної квартири становить 94 тисячі доларів, двокімнатної – 112 тисяч доларів, трикімнатної – 158 тисяч доларів, розповідає 24 Канал.
Які ціни на однокімнатні квартири?
- Печерський – 141,6 тисячі доларів;
- Шевченківський – 114,2 тисячі доларів;
- Дарницький – 97,5 тисячі доларів;
- Голосіївський – 92,6 тисячі доларів;
- Подільський – 90,8 тисячі доларів;
- Дніпровський – 84,6 тисячі доларів;
- Солом'янський – 84,3 тисячі доларів;
- Оболонський – 78,2 тисячі доларів;
- Святошинський – 71,6 тисячі доларів;
- Деснянський – 54,1 тисячі доларів.
Печерський район – найдорожчий у Києві / Фото Freepik
Двокімнатні квартири
- Печерський – 139,8 тисячі доларів;
- Шевченківський – 130,9 тисячі доларів;
- Голосіївський – 125,6 тисячі доларів;
- Дарницький – 120,6 тисячі доларів;
- Подільський – 113,8 тисячі доларів;
- Солом'янський – 117,9 тисячі доларів;
- Оболонський – 99,6 тисячі доларів;
- Дніпровський – 95,6 тисячі доларів;
- Святошинський – 83,7 тисячі доларів;
- Деснянський – 67,5 тисячі доларів.
Деснянський район – найбюджетніший за цінами на житло / Фото "Вечірній Київ"
Трикімнатні квартири
- Печерський – 218,7 тисячі доларів;
- Шевченківський – 181,8 тисячі доларів;
- Голосіївський – 170,6 тисячі доларів;
- Подільський – 162 тисячі доларів;
- Дарницький – 155,9 тисячі доларів;
- Солом'янський – 153,5 тисячі доларів;
- Дніпровський – 148,1 тисячі доларів;
- Оболонський – 126,4 тисячі доларів;
- Святошинський – 105,4 тисячі доларів;
- Деснянський – 80 тисяч доларів.