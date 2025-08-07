Укр Рус
7 августа, 12:57
2

Сколько на вторичном рынке Киева стоят квартиры: актуальные цены по районам

Марта Левицкая
  • На вторичном рынке Киева цены на квартиры почти не изменились, однако количество предложений выросло на 15%.
  • Самым дорогим районом для покупки жилья остается Печерский. Средняя стоимость за однокомнатную квартиру – 141,6 тысячи долларов.
  • Самые бюджетные предложения следует искать в Деснянском районе, где жилье с одной комнатой будет стоить около 54,1 тысячи долларов.

Цены на вторичном рынке Киева за последний месяц почти не изменились. Спрос также не вырос, а вот количество предложений увеличилось на 15%.

Киев сейчас является лидером по ценам на вторичные квартиры в Украине. Согласно отчету DIM.RIA, средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 94 тысячи долларов, двухкомнатной – 112 тысяч долларов, трехкомнатной – 158 тысяч долларов, рассказывает 24 Канал.

Какие цены на однокомнатные квартиры?

  • Печерский – 141,6 тысячи долларов;
  • Шевченковский – 114,2 тысячи долларов;
  • Дарницкий – 97,5 тысячи долларов;
  • Голосеевский – 92,6 тысячи долларов;
  • Подольский – 90,8 тысячи долларов;
  • Днепровский – 84,6 тысяч долларов;
  • Соломенский – 84,3 тысячи долларов;
  • Оболонский – 78,2 тысячи долларов;
  • Святошинский – 71,6 тысяч долларов;
  • Деснянский – 54,1 тысячи долларов.

Печерский район – самый дорогой в Киеве / Фото Freepik

Двухкомнатные квартиры

  • Печерский – 139,8 тысячи долларов;
  • Шевченковский – 130,9 тысячи долларов;
  • Голосеевский – 125,6 тысячи долларов;
  • Дарницкий – 120,6 тысяч долларов;
  • Подольский – 113,8 тысяч долларов;
  • Соломенский – 117,9 тысяч долларов;
  • Оболонский – 99,6 тысяч долларов;
  • Днепровский – 95,6 тысяч долларов;
  • Святошинский – 83,7 тысяч долларов;
  • Деснянский – 67,5 тысяч долларов.


Деснянский район – самый бюджетный по ценам на жилье / Фото "Вечерний Киев"

Трехкомнатные квартиры

  • Печерский – 218,7 тысяч долларов;
  • Шевченковский – 181,8 тысячи долларов;
  • Голосеевский – 170,6 тысяч долларов;
  • Подольский – 162 тысячи долларов;
  • Дарницкий – 155,9 тысяч долларов;
  • Соломенский – 153,5 тысячи долларов;
  • Днепровский – 148,1 тысячи долларов;
  • Оболонский – 126,4 тысячи долларов;
  • Святошинский – 105,4 тысячи долларов;
  • Деснянский – 80 тысяч долларов.


Цены на вторичное жилье в Киеве / Инфографика DIM.RIA