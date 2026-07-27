Різниця у десятки тисяч доларів: де в Одесі найдорожчі квартири

Ціни на житло в Одесі помітно різняться залежно від району. У липні квартири на вторинному ринку продовжують дорожчати, а на первинці вартість квадратного метра у преміумсегменті перевищує 80 тисяч гривень.

Скільки коштують квартири на вторинному ринку Одеси

Станом на липень 2026 року однокімнатна квартира на вторинному ринку Одеси коштує близько 48 тисяч доларів, двокімнатна – 69 тисяч, а трикімнатна – 90 тисяч доларів. За рік ціни зросли на 10%, 9% та 6% відповідно.

За останні пів року двокімнатні квартири подорожчали на 8% у доларах. Водночас ціни залежать від району: найдорожче – у Приморському, найдешевше – у Пересипському.

Однокімнатні квартири:

Приморський район – 64 тисячі доларів;

Київський – 50 тисяч доларів;

Хаджибейський – 41 тисяча доларів;

Пересипський – 33 тисячі доларів.

Двокімнатні квартири:

Приморський район – 90 тисяч доларів;

Київський – 73 тисячі доларів;

Хаджибейський – 62 тисячі доларів;

Пересипський – 47 тисяч доларів.

Трикімнатні квартири:

Приморський район – 130 тисяч доларів;

Київський – 92 тисячі доларів;

Хаджибейський – 69 тисяч доларів;

Пересипський – 60 тисяч доларів.

Яка вартість квадратного метра на первинці в Одесі

Вартість квадратного метра у новобудовах Одеси залежить передусім від класу житла. У липні середня стартова ціна від забудовника становить 52 тисячі гривень за квадратний метр.

Найдорожчим залишається преміумсегмент, де квадратний метр коштує близько 83,6 тисячі гривень. У бізнес-класі ціна становить 57,2 тисячі гривень, у комфорт класі – 38,3 тисячі, а в економі – 31,5 тисячі гривень.

Скільки коштують будинки в Одесі

У липні будинки в Одесі продають у середньому по 1 050 доларів за квадратний метр. Типова площа – близько 150 квадратних метрів. В Одеській області ціна нижча – близько 578 доларів за квадратний метр, а типова площа будинку – близько 120 квадратних метрів.

Нагадаємо, у першому півріччі 2026 року попит на приватні будинки в Україні зростав швидше за кількість оголошень. У червні медіанна вартість будинку становила 78,5 тисячі доларів, а найдорожче таке житло коштувало у Києві, Львові та Ужгороді.