Не Закарпаття і не Львівщина: де найбільше подорожчали вторинні квартири на Заході

Готові квартири на вторинці мають великий попит, адже зараз покупці здебільшого шукають житло, в яке можна одразу заселитися. Аналітичні дані за травень свідчать про те, що зацікавленість покупців найвища на Заході.

Оскільки попит зростає, ціни також не стоять на місці. Прикладом такого плюсового співвідношення є Волинська область, де зросла і зацікавленість шукачів житла, і ціни, розповідає 24 Канал, посилаючись на дані DIM.RIA.

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Волинь – лідер за зростанням цін на Заході

За даними аналітиків, найактивніше користувачі шукали вторинну нерухомість у Хмельницькій, Одеській та Волинській областях. Попит конкретно на Волині зріс аж на 21%.



Як змінився попит за травень / Аналітика DIM.RIA

Одно- та двокімнатні квартири там подорожчали на 4% – до 54,9 тисячі та 66,2 тисячі доларів. Трикімнатні помешкання зросли в ціні ще більше – на 7%.

Це найбільший показник у цьому сегменті житла по Україні. Тепер трикімнатні квартири коштують у середньому 76,6 тисячі доларів. Однак це не вплинуло на загальну картину вартості житла. У Львівській, Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях ціни на трикімнатне житло однаково вищі.



Ціни на трикімнатні квартири / Аналітика DIM.RIA

Варто зазначити, що Волинь належить до чотирьох областей з найбільшим відривом попиту від пропозиції. Зацікавленість покупців в 11 разів більша за кількість варіантів житла на ринку. Цікаво, що на першому місці в цьому рейтингу – Вінниччина, де попит перевищує пропозицію у 18 разів.