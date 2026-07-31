За пів року квартири у Житомирі помітно подорожчали: скільки тепер коштує житло

За останні пів року купити квартиру у Житомирі стало відчутно дорожче: ціни на вторинці зросли одразу на 10 – 15%. Водночас ринок оренди рухається значно спокійніше, а для однокімнатних і двокімнатних квартир ставки на кінець липня взагалі зрівнялися.

Скільки коштують квартири у Житомирі

За даними ЛУН, на вторинному ринку Житомира за останні шість місяців подорожчали квартири всіх типів. Найбільше зросла вартість трикімнатного житла, проте двозначне зростання зафіксували й для однокімнатних та двокімнатних квартир.

Станом на кінець липня ціни такі:

однокімнатна квартира – 52 тисячі доларів, що на 13% більше, ніж пів року тому;

двокімнатна – 63,5 тисячі доларів, +10%;

трикімнатна – 75 тисяч доларів, +15%.

Таке подорожчання не вибивається із загальної ситуації на ринку. У першому півріччі в Україні зросли й медіанна вартість квартир, і кількість пропозицій, тоді як інтерес покупців залишався стійким. Тобто ринок поступово активізується, а продавці утримують вищі ціни.

Зростання є і на первинному ринку Житомира. Квадратний метр у новобудовах комфорт-класу коштує 39 тисяч гривень, що на 17% більше, ніж шість місяців тому. У бізнес-класі ціна сягає 42 тисяч гривень за квадратний метр, а зростання становить 18%.

Водночас різкого подорожчання житла до кінця року на ринку не очікують. Ціни можуть і далі поступово зростати через інфляцію та дорожче будівництво, а восени активність покупців традиційно посилюється.

Яка вартість оренди житла у Житомирі

На ринку оренди зміни менш однозначні. Станом на кінець липня однокімнатні та двокімнатні квартири мають однакову медіанну ставку – 12 тисяч гривень на місяць. Трикімнатне житло коштує в середньому 14 тисяч гривень.

Нагадаємо, у червні двокімнатну квартиру в деяких містах України можна було орендувати майже за тією ж ціною, що й однокімнатну. У Полтаві та Чернігові різниці не було взагалі, а в Луцьку, Рівному, Сумах і Херсоні вона не перевищувала 1 тисячі гривень.