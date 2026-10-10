Від 850 до майже 3 тисяч доларів: скільки коштує квадратний метр у новобудовах Києва

Вартість квадратного метра в новобудовах Києва суттєво залежить від розташування житлового комплексу. Через це у деяких районах столиці квартири коштують удвічі дорожче, ніж в інших.

Скільки коштує квадратний метр у новобудовах Києва

За даними ЛУН, у жовтні 2026 року медіанна стартова ціна на первинному ринку Києва становить 1 440 доларів за квадратний метр. Попит на новобудови підтримує державна іпотека "єОселя".

У новобудовах преміумкласу медіанна ціна становить 3 510 доларів за квадратний метр. У бізнес-класі житло коштує 1 850 доларів за квадратний метр, у комфорт класі – 1 250 доларів. Найдешевші квартири пропонують в економкласі, де квадратний метр коштує 900 доларів.

На вартість квадратного метра впливають розташування житлового комплексу, якість будівництва, планування квартир та облаштування території. Дорожчими можуть бути новобудови з підземним паркінгом, закритим двором, охороною та власною інфраструктурою.

Окреме значення має автономність будинку. Зокрема, наявність генератора, який забезпечує роботу ліфтів, насосів для подачі води та інших важливих систем під час відключень електроенергії.

Де у Києві найдорожчий квадратний метр

Найдорожчим районом Києва на первинному ринку залишається Печерський. Медіана стартової ціни тут становить 2 890 доларів за квадратний метр.

В інших районах столиці ціни нижчі:

Шевченківський район – 1 800 доларів за квадратний метр;

Подільський район – 1 600 доларів за квадратний метр;

Оболонський район – 1 450 доларів за квадратний метр;

Голосіївський район – 1 390 доларів за квадратний метр;

Солом'янський район – 1 380 доларів за квадратний метр;

Святошинський район – 1 330 доларів за квадратний метр;

Дніпровський район – 1 150 доларів за квадратний метр.

Найдешевші серед районів Києва – Дарницький і Деснянський. У Дарницькому районі медіанна стартова ціна становить 1 210 доларів за квадратний метр. Найдоступнішим залишається Деснянський район, де квадратний метр у новобудовах коштує 850 доларів.

Інфографіка ЛУН

Нагадаємо, під час вибору житла українці дедалі більше уваги звертають на його автономність. За результатами опитування, резервне живлення важливе для 68% покупців квартир, тоді як близькість до центру міста – лише для 45%.