Що українці враховують при купівлі житла

Майже половина опитаних – 47% – хочуть змінити поточні житлові умови, 42% прагнуть мати власний окремий простір, а 23% шукають просторіше помешкання, повідомляє OLX Нерухомість для 24 Каналу.

Найважливішим критерієм при купівлі залишається ціна – її назвали 82% респондентів. Для 79% має значення площа, для 77% – кількість кімнат і район. Планування або ремонт та готовність об'єкта важливі для 76% опитаних.

Помітно зріс запит на автономність житла. Резервне живлення важливе вже для 68% покупців проти 49% торік, стільки ж зважають на автономне опалення. Відстань від стратегічних об'єктів враховують 67%, наявність укриття – 60%. Для порівняння, близькість до метро важлива для 46%, а до центру – для 45%.

Важливо вже не лише, скільки коштує квартира або де вона розташована, а й наскільки комфортно та безпечно в ній можна жити за різних обставин. Саме тому резервне живлення, автономне опалення, відстань від стратегічних об'єктів та наявність укриття поступово стають такими ж практичними критеріями, як площа, кількість кімнат чи транспортна доступність,

– зауважила керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук.

Що стало важливим при виборі квартири в оренду

Серед тих, хто шукає житло в оренду, 45% хочуть мати окреме помешкання, а 37% – змінити нинішні житлові умови. Ще 33% шукають квартиру через роботу, подорожі чи інші причини, пов'язані з мобільністю. Для 28% пошук пов'язаний із війною та зміною місця проживання.

Ціна залишається головним критерієм і тут – її враховують 82% респондентів. Район і близькість до громадського транспорту важливі для 68%, відстань від стратегічних об'єктів – для 66%, а кількість кімнат і близькість до роботи – для 65%.

Резервне живлення важливе для 60% орендарів – навіть більше, ніж площа квартири, яку враховують 59%. Автономне опалення та укриття мають значення для 54%, тоді як близькість до центру – для 41%. Найчастіше для довгострокової оренди шукають квартири – їх розглядають 90% опитаних, будинки – 26%, а таунхауси – 5%.

Нагадаємо, за два місяці кількість активних оголошень про оренду квартир у Києві зросла на 66%. Експерти пояснюють це підготовкою людей до зими та внутрішньою міграцією, однак лише за кількістю оголошень не можна говорити про масовий виїзд киян.