Что украинцы учитывают при покупке жилья

Почти половина опрошенных – 47% – хотят изменить текущие жилищные условия, 42% стремятся иметь собственное отдельное пространство, а 23% ищут более просторное жилье, сообщает OLX Недвижимость для 24 Канала.

Важнейшим критерием при покупке остается цена – ее назвали 82% респондентов. Для 79% имеет значение площадь, для 77% – количество комнат и район. Планировка или ремонт и готовность объекта важны для 76% опрошенных.

Заметно вырос спрос на автономность жилья. Резервное энергоснабжение важно уже для 68% покупателей против 49% в прошлом году, столько же обращают внимание на автономное отопление. Расстояние от стратегических объектов учитывают 67%, наличие укрытия – 60%. Для сравнения: близость к метро важна для 46%, а к центру – для 45%.

Важно уже не только то, сколько стоит квартира или где она расположена, но и насколько комфортно и безопасно в ней можно жить в различных обстоятельствах. Именно поэтому резервное электроснабжение, автономное отопление, расстояние до стратегических объектов и наличие укрытия постепенно становятся такими же практичными критериями, как площадь, количество комнат или транспортная доступность,

– отметила руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук.

Что стало важным при выборе квартиры в аренду

Среди тех, кто ищет жилье в аренду, 45% хотят иметь отдельное жилье, а 37% – изменить нынешние жилищные условия. Еще 33% ищут квартиру из-за работы, путешествий или других причин, связанных с мобильностью. Для 28% поиск связан с войной и сменой места жительства.

Цена остается главным критерием и здесь – ее учитывают 82% респондентов. Район и близость к общественному транспорту важны для 68%, расстояние от стратегических объектов – для 66%, а количество комнат и близость к работе – для 65%.

Резервное электроснабжение важно для 60% арендаторов – даже больше, чем площадь квартиры, которую учитывают 59%. Автономное отопление и укрытие имеют значение для 54%, тогда как близость к центру – для 41%. Чаще всего для долгосрочной аренды ищут квартиры – их рассматривают 90% опрошенных, дома – 26%, а таунхаусы – 5%.

Напомним, что За два месяца количество активных объявлений об аренде квартир в Киеве увеличилось на 66%. Эксперты объясняют это подготовкой людей к зиме и внутренней миграцией, однако только по количеству объявлений нельзя говорить о массовом отъезде киевлян.