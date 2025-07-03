На тлі гарячого попиту: в Києві знову подорожчала оренда – які тепер ціни

У липні на ринку нерухомості Києва переважають угоди з оренди. Попит на житло в цьому сегменті значно вищий, ніж у купівлі-продажі.

Голова київського відділення АФНУ Оксана Ковтун каже, що ринок купівлі-продажу дещо пожвавився, оскільки стартували виплати за державних програмах "єОселя" і "єВідновлення". Однак ці темпи неспівставні надвисокою динамікою на ринку оренди, розповідає 24 Канал, посилаючись на Delo.ua.

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Оренда подорожчала не лише в Києві, а й у передмістях

За словами експертки, найбільше шукачів цікавить сегменті нового житла. Це мають бути квартири в нових ЖК або із сучасним ремонтом. Житло з радянським ремонтом орендарі обходять десятою дорогою.

Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.

Що стосується типу житла, то в пріоритеті квартири з одною та двома кімнатами. Саме вони й подорожчали, якщо порівнювати ціни зараз і весною. Така тенденція спостерігається не лише у столиці, а й у найближчих селах.

Однокімнатна у нових ЖК на Сирці коштуватиме 17 000 гривень. У передмісті на Софіївській Борщагівці чи в Крюківщині – 15 000. Так звані "бабусині квартири" дешевші і здаються важче. Наприклад, двокімнатна в хрущовці на ДВРЗ – від 9 000 до 9 500 гривень, на Берестейському проспекті – 10 000 гривень,

– розповіла Оксана Ковтун.

За статистикою ЛУН, за останні пів року оренда в Києві подорожчала на 14%. За останні кілька місяців ціни у столиці випередили Львів, однак Ужгород на ринку оренди залишився лідером.

Які ціни на початку липня

Винайняти однокімнатну квартиру в столиці коштує в середньому 18 300 гривень. Оренда двокімнатного житла обійдеться у 28 тисяч гривень, а трикімнатного – 47 500 гривень.

У столиці найдорожчими районами залишаються Печерський та Шевченківський – 35 та 30 тисяч гривень за однокімнатну квартиру відповідно. А найдешевше орендувати житло можна у Деснянському та Святошинському районах – 10 та 14 тисяч гривень також з однією кімнатою.